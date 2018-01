Mercados operam sem definições na Argentina Os investidores continuam aguardando informações sobre um provável swap (troca) de papéis da dívida argentina. A expectativa é de que seja divulgada alguma novidade com o término da reunião entre os bancos credores da Argentina e o Tesouro norte-americano, que está sendo realizada hoje em Washington. Mas não está afastado o risco de uma reestruturação da dívida externa feita à revelia dos credores, que poderia resultar em perdas para os credores. O clima de cautela permanece nos mercados. Em relação aos Estados Unidos, embora o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre tenha superado as previsões dos analistas - alta de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior -,o dado mostra que a maior economia do mundo continua se movendo muito lentamente. Há o temor de que a preocupação dos consumidores com o desemprego crescente nos EUA reduza os gastos com consumo, responsável por dois terços da atividade econômica. Se houver retração do consumo, os especialistas alertam para o risco de recessão. Os mais otimistas, no entanto, apostam que os gastos com consumo podem crescer levando-se em conta que os contribuintes estão começando a receber os cheques de antecipação do imposto de renda. Atento ao comportamento do consumidor norte-americano, o mercado espera a divulgação amanhã do número semanal de auxílio-desemprego e os dados consolidados de julho referentes à renda pessoal e gastos com consumo. Diante destes números, os mercados em Nova York e no Brasil poderão apresentar alguma reação. Veja como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5470 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,47% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,91%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,090% ao ano, frente a 23,570% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera estável em relação ao fechamento de ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 1,04%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,20%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 78,500 centavos por dólar, com alta de 1,82%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 73,250 centavos por dólar, com alta de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.