Mercados operaram com estabilidade Hoje os mercados apresentaram estabilidade. Os preços dos ativos, tanto nos mercados de ações, como de dólar e juros variaram muito pouco. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,05%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 15,860% ao ano, frente a 15,830% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9580, com alta de 0,20%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,85%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em ligeira alta de 0,07% O preço do petróleo continua subindo, mesmo que a taxas pequenas, desde quarta-feira. Nesse dia, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou a produção de seus países-membros em 1,5 milhão de barris diários. Hoje, às 18:12, os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em março operavam em alta de 1,43% em Londres, a US$ 27,05 por barril.