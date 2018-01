Mercados operaram com estabilidade Hoje os investidores não tiveram muitos motivos para alterar suas posições, e as cotações dos ativos em todos os mercados sofreram poucas alterações. Mesmo nos Estados Unidos, as bolsas apresentaram pequena variação. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,79%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 15,840% ao ano, frente a 15,860% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,9570, com queda de 0,05%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,09%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em queda de 0,45%. O mercado começa a especular sobre a reunião mensal do FED - Federal Reserve, o banco central norte-americano -, nos dias 30 e 31. A expectativa é que os juros caiam dos atuais 6% ao ano em meio ponto porcentual. Teme-se que os EUA estejam entrando em uma recessão, e um corte nos juros, mesmo que tendo efeito somente no longo prazo, teria o efeito de estimular a economia. O FED já reduziu os juros de 6,5% para 6% ao ano no início do mês.