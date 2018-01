Mercados: otimismo de ontem pode não continuar A ausência de novas notícias negativas no cenário externo e o resultado positivo da balança comercial em fevereiro, revelando um superávit - exportações maiores que importações - de US$ 80 milhões, diminuíram o clima pessimista no mercado financeiro ontem e podem mantê-lo dessa forma também hoje. Porém, as incertezas em relação ao desaquecimento da economia norte-americana, à recuperação econômica da Argentina e à instabilidade na Turquia continuam e, a qualquer momento, podem voltar a trazer instabilidades para o mercado financeiro interno. Diante disso, a expectativa é que o volume de negócios nos mercados continue baixo. O dólar pode continuar recuando, já que as cotações mais altas atingidas nos últimos dias não eram um reflexo do valor justo para a moeda norte-americana. Porém, isso só deve se confirmar com um aumento da entrada de dólares na economia. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,0440 na ponta de venda dos negócios - uma alta de 0,15% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,27%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,300% ao ano, frente a 16,280% ao ano ontem.