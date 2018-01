Mercados: otimismo frente a Copom e Fed Dia 22, será realizada a reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) para definição da Selic, a taxa de juro básica no Brasil. No mesmo dia, reúne-se o Fed - banco central norte-americano -, para definir os juros nos EUA. O otimismo em relação esses dois eventos tem impulsionado os mercados. No Brasil, impera o otimismo em relação aos juros. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,750% ao ano, frente a 16,840% ao ano ontem. Os sinais da economia têm sido amplamente favoráveis, e não se vêem motivos para que os juros não prossigam em queda, estando a inflação sob controle. O mercado já trabalha com uma expectativa de queda da Selic dos atuais 16,5% para 15,5% ao longo do ano. Na quarta, será divulgado o IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado - e, na sexta, a segunda prévia do IPC - Índice de Preços ao Consumidor. Nem mesmo o julgamento da correção das contas de FGTS em função das perdas nos planos Bresser, Verão, Collor I e II parece afetar os mercados. O julgamento está suspenso, devendo ser retomado dia 25. Na pior das hipóteses para o governo, o Tesouro terá uma despesa de R$ 53,3 bilhões. Até agora, a derrota foi parcial, e não se sabe como o mercado reagirá à decisão final. De qualquer maneira, a Bovespa fechou em alta de 2,39%. Os destaques foram os papéis do setor de telefonia e os papéis da Petrobras estão perdendo o ímpeto da sexta-feira. Os resultados favoráveis do leilão impulsionaram muito o volume de negócios, que agora estão voltando a um padrão mais usual. Nos Estados Unidos, a próxima reunião do Fed é vista como a última em que possa ocorrer uma alteração das taxas de juros, já que as eleições presidenciais estão próximas (novembro). Porém, os dados divulgados até agora indicam uma desaceleração das taxas de crescimento da economia. Era isso que o Fed pretendia ao elevar as taxas, visando a controlar as pressões sobre a inflação. Amanhã serão divulgados indicadores importantes, como o CPI - Índice de Preços ao Consumidor - e dados sobre a produção industrial de julho. Como, aparentemente, não existem indícios de novas altas para o ano, os mercados norte-americanos têm reagido com otimismo, influenciando positivamente os negócios no mundo inteiro. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 1,34%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque - fechou em alta de 1,58%. E o dólar continua em alta, hoje de 0,28%, fechando em R$ 1,8050. A razão para a alta é que o governo pretende resgatar títulos atrelados ao dólar amanhã, fazendo com que parte dos investidores procurem o mercado de câmbio.