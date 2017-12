Mercados otimistas apesar de quedas nos EUA Hoje foi um dia tenso para os mercados financeiros, em especial, para os norte-americanos. As empresas nos Estados Unidos estão divulgando seus balanços trimestrais. Os dados refletem a política do governo dos EUA de promover o desaquecimento da economia através do aumento dos juros, o que tem dado bons resultados. A apreensão é grande em relação a vários indicadores econômicos, que serão divulgados amanhã. Se o medo, inicialmente, era de que o crescimento exagerado da economia norte-americana causasse pressão inflacionária, podendo terminar em um choque recessivo mais à frente, agora a diminuição da taxa de crescimento econômico se reflete nas empresas, como lucros menores. Com isso, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 1,72%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 1,04%. No Brasil, o governo anunciou que a queda do superávit nas contas do governo por conta da redução da CPMF foi menor do que o esperado, reforçando ainda mais os dados positivos da economia brasileira. Crescimento econômico sem pressão inflacionária e juros decrescentes têm animado os investidores, inclusive estrangeiros, apesar das quedas nas bolsas de Nova Iorque. A Bolsa subiu, e os juros e o dólar seguem em queda A Bovespa fechou em alta de 0,42%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,64% ao ano, frente a 17,80% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,7880, com queda de 0,22%.