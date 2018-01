Mercados otimistas após semana de anúncios Após uma semana cheia de anúncios relevantes para os mercados, o otimismo e a estabilidade prevalecem. No Brasil, a decisão do governo de baixar em 0,5 ponto porcentual a Selic, a taxa básica referencial da economia, não chegou a surpreender, mas deixou clara a política de juros decrescentes do governo. A medida foi bem aceita, dada a percepção do mercado de que a economia cresce com inflação declinante e contas públicas em ordem. Os mercados reagiram com otimismo no pregão de ontem, com alta da Bolsa e queda nos juros e no dólar. O ânimo dos investidores foi reforçado pelas expectativas de que haja uma queda significativa nos juros básicos dos EUA, atualmente em 6,5% ao ano, na reunião mensal do FED - banco central norte-americano -, dia 31 de janeiro. As previsões dos analistas são de um corte de 0,5 ponto porcentual. A razão seria a desaceleração exagerada do crescimento econômico. Por outro lado, na quarta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou um corte na produção de 1,5 milhão de barris diários. Analistas alegam que o corte já era esperado, mas os preços do produto subiram, mesmo que pouco, nos dias que se seguiram. Como os estoques nos Estados Unidos sofreram várias quedas e ainda não se recompuseram, os mercados de países importadores, como os EUA e o Brasil, ainda devem observar a evolução dos preços, mesmo que não se esperem os picos verificados no ano passado.