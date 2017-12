Mercados otimistas hoje Os mercados hoje se recuperaram fortemente das perdas da semana passada, já que não surgiram novos dados sobre o caso Eduardo Jorge que comprometessem o Presidente e sua equipe econômica. Os bons dados da economia brasileira e da conjuntura internacional prevaleceram, e, com isso, a alta da Bolsa e as baixas do dólar e dos juros, foram fortes. A Bovespa fechou em alta de 3%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou praticamente estável, em queda de 0,08%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 0,67%. O dólar fechou em R$ 1,7970, com queda de 0,33%. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,45 % ao ano, frente a 18,66% sexta-feira. Amanhã saem dados importantes sobre a economia americana, e o Conselho de Política Monetária se reúne, podendo definir nova redução na taxa de juros Selic, a taxa básica da economia brasileira. Mas, mesmo que o cenário permaneça estável - sem a possível redução dos juros -,o otimismo de hoje não deve ser revertido. Leia mais sobre o desempenho do mercado financeiro hoje em matéria a seguir.