Mercados pacientes à espera de pacote argentino Os mercados estão menos impacientes com a demora do anúncio do pacote econômico argentino, que foi adiado mais uma vez ontem pela falta de entendimento entre o governo federal, as províncias, os fundos de pensão e os bancos credores (veja mais informações no link abaixo). Se ontem as negociações no país vizinho não foram conclusivas, a expectativa é de que hoje elas tenham um desfecho. Estava prevista para as 13h uma reunião reservada dos 14 governadores peronistas e em seguida uma reunião ampliada dos 24 governadores para tratar do repasse de verbas federais e da renegociação da dívida das províncias com os bancos locais. Além disso, o governo precisa chegar a um acordo com os fundos de pensão e os bancos credores, que não aceitam reduzir o montante da dívida interna como deseja o ministro Domingo Cavallo. Internamente, os investidores continuam atentos às negociações de bastidores que antecedem o leilão da Copel, marcado para quarta-feira que vem, dia 31. A Cia Vale do Rio Doce, Votorantim Energia e a Tractebel estão pré-qualificadas. A Tractebel se inscreveu sozinha, enquanto Vale e Votorantim formaram um consórcio batizado de Maromba. Mas há informações de que estaria sendo negociado um terceiro consórcio que reuniria Vale, Votorantim e Tractebel. A belga Tractebel ficaria com a área de distribuição da Copel; a Vale e a Votorantim, com a parte de geração de energia, segundo apurou o editor Milton F. da Rocha Filho. Veja os números do mercado O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,7310, com alta de 0,29%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,300% ao ano, frente a 22,400% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,50%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,89%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra baixa de 0,27%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em alta de 0,54%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.