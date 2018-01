Mercados parados com Argentina Os mercados nem chegaram a se entusiasmar com a visita do subsecretário de Tesouro norte-americano, John Taylor, à Argentina. Falou-se em novos empréstimos de US$ 6 a US$ 8 bilhões ao país, mas a reação das cotações foi muito pequena. Hoje pela manhã, as expectativas de que não devem surgir recursos novos consolidaram-se. Taylor, assim como representantes de governos da Inglaterra e da Espanha, defenderam o adiantamento de uma parcela de US$ 1,2 bilhão. Para os investidores, essa medida não terá efeito prático, mesmo que confirmada, pois ela seria liberada, de qualquer forma, em setembro. O principal fator que influencia os negócios atualmente é a crise argentina e a avaliação de que um desfecho traumático, com moratória e desvalorização cambial, é inevitável. Assim, enquanto não surgirem novidades revelando, principalmente, reequilíbrio das contas públicas e retomada do crescimento econômico, é difícil uma recuperação das cotações dos mercados. Hoje os baixos volumes de negócios repetiram-se. As corretoras na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) já falam em reestruturação se não houver uma retomada dos negócios em breve. E as cotações não tem sofrido muitas alterações, afora variações pontuais de acordo com as notícias da Argentina. Mesmo assim, os investidores estão cada vez mais céticos, não reagindo às boas notícias. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5050, com alta de 0,48%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,430% ao ano, frente a 25,192% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,12%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,13%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,36%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 1,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.