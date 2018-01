Mercados parados com feriado em SP A comemoração do feriado municipal de aniversário da cidade de São Paulo paralisa hoje os mercados brasileiros. Mas, além de funcionarem normalmente as bolsas nos Estados Unidos, o dia deve ser agitado em Nova York. O presidente do FED - o banco central norte-americano -, Alan Greenspan, discursa no Senado dos Estados Unidos. Espera-se que ele dê indicações sobre a política de juros no país. A desaceleração forte da economia dos EUA já motivou um corte na taxa básica de 0,5 ponto porcentual na reunião extraordinária de 3 de janeiro. Atualmente ela está fixada em 6% ao ano. A expectativa do mercado é que haja uma redução entre 0,25 e 0,5 ponto porcentual na reunião mensal de janeiro, que será realizada nos dias 30 e 31. Para os mercados brasileiros, uma eventual queda nos juros norte-americanos pode ser mais um motivo para a queda na Selic, a taxa básica referencial da economia. Mas a reação dos mercados brasileiros só virá amanhã. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os movimentos foram comandados ontem pelas notícias relacionadas ao leilão de licitação do Sistema Móvel Pessoal. A novidade foi a joint-venture entre a Portugal Telecom e a Telefonica espanhola para disputar o mercado de telefonia celular. O leilão, por enquanto, está suspenso por liminar.