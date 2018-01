Mercados parados com feriado nos EUA O feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos fez com que os mercados brasileiros, que já operavam muito estáveis na semana passada, fechassem com cotações muito próximas às de sexta-feira e com um volume de negócios baixo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,66%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,180% ao ano, frente a 16,150% ao ano ontem. O dólar fechou estável em R$ 1,9490. Amanhã começa a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), cujo resultado será divulgado na quarta-feira. O bom cenário da economia brasileira e a estabilidade geral têm contribuído para as poucas oscilações nas cotações. A principal razão é que as apostas dos investidores para a redução da Selic, a taxa básica referencial da economia fixada atualmente em 15,75%, já estão feitas. Os analistas esperam redução de 0,25 a 0,75 ponto porcentual. Amanhã, com a volta dos negócios nos EUA e como leilão semanal de juros durante a reunião do Copom, podem aumentar o volume de transações e as oscilações.