Mercados parados em semana curta O feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, abrevia a semana para os mercados, impondo um ritmo mais lento. A falta de notícias que abalem os mercados e as incertezas no longo prazo contribuem para um volume pequeno de negócios e poucas variações nas cotações. As preocupações dos investidores agora estão centradas no longo prazo. Apesar de uma maior estabilidade, as cotações não apresentam recuperação. O aspecto central ainda é a crise energética, mas o cenário externo prossegue indefinido, com a crise argentina e a desaceleração da economia norte-americana. E, crescentemente, os mercados estão mais sensíveis às eleições de 2002. Os efeitos negativos da escassez de energia ainda não podem ser estimados com precisão. A situação é inédita e poucos arriscam apostas mais otimistas antes de verificar o tamanho do problema e suas conseqüências. Espera-se que nos próximos meses, com os primeiros resultados do racionamento, seja possível avaliar o cenário. Até lá, predomina a cautela. Além disso, a crise teve uma conseqüência negativa imediata: iniciou a corrida presidencial para as eleições do ano que vem. O governo tentava evitar que os debates políticos tivessem caráter eleitoral tão prematuramente, mas foi inevitável. A queda de popularidade do Executivo federal devido ao racionamento abriu espaço para críticas e favoreceu a oposição num momento em que a recuperação da credibilidade do presidente da República, depois de muitos percalços no seu segundo mandato, era vital para conseguir eleger o sucessor. Para os investidores - brasileiros e estrangeiros - a ameaça de ruptura na política econômica é muito grave, e quanto mais concretas forem as chances da oposição, maior o nervosismo. A situação pode variar dependendo da postura que os candidatos assumirem, mas o certo é que os mercados querem garantias. Cenário externo não ajuda No cenário externo, a principal expectativa é em relação às dificuldades econômicas argentinas. A operação de troca de títulos com vencimento de curto prazo foi abrangente, aliviando o caixa do governo nos próximos anos, mas a taxas de juros elevadas. Agora resta esperar alguns meses para que se possa avaliar se a economia reage na medida necessária para que o governo tenha condições de arcar com os compromissos externos - presentes e futuros. Se a reação não ocorrer no tamanho ou no tempo desejado, a reação negativa é certa. A desaceleração da economia norte-americana persiste. Esperava-se uma recuperação mais rápida, o que poderia trazer algum alívio no câmbio e na Bolsa. Mas ainda não há sinais disso.