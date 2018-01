Mercados parados enquanto Argentina agoniza Os negócios continuam parados, são registradas poucas transações e as cotações vêm oscilando pouco. Como os mercados ainda seguem a evolução dos eventos na Argentina, não deve haver movimentos importantes até a semana que vem. O vice-ministro da Economia, Daniel Marx, chega hoje a Washington para negociar um empréstimo emergencial de até US$ 9 bilhões. Mas, de qualquer forma, já adiantou que não deve demorar alguns dias para concluir um acordo. Os investidores reagem com ceticismo às esperanças de Marx. Muitos argumentam que o mundo tem muito a perder se deixar que a Argentina chegue a um colapso econômico, com moratória e desvalorização cambial. Para esses, o empréstimo seria concedido sob a condição de um duríssimo ajuste fiscal que realmente eliminasse o déficit. Outros consideram que organismos internacionais e governos estrangeiros já aprovaram US$ 40 bilhões em créditos em dezembro de 2000, não havendo boa-vontade para maiores desembolsos. Os mercados esperam o desenrolar dos fatos, mas consideram que mesmo que saia um pacote novo para a Argentina, a grave crise financeira estará sendo apenas adiada, enquanto a dívida cresce vertiginosamente. Assim, apenas agravam-se as conseqüências no futuro. Mas se as negociações não tiverem sucesso, a reação será bastante negativa. Como o sistema financeiro opera muito próximo do limite em vários aspectos, essa pode ser a gota d´água para um desfecho traumático da crise. E mesmo com os US$ 15 bilhões do FMI para o Brasil anunciados essa semana, a situação dos mercados brasileiros vai se deteriorando enquanto as dificuldades argentinas se arrastam. Ontem a agência de classificação de risco Standard and Poor´s rebaixou os ratings (notas de avaliação de risco) de várias instituições brasileiras. Também colocou os títulos do Brasil em observação para possível rebaixamento. Ambas as indicações sinalizam para uma deterioração da percepção de risco desses papéis, podendo resultar em saída de investimentos estrangeiros, alta nos juros e pressão ainda maior no câmbio. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.