Mercados parados, mas dólar sobe lentamente Depois de muito pessimismo, começam a surgir algumas boas notícias relacionadas à crise energética e a balança comercial. Não são soluções, mas pequenas melhoras no cenário. Mas a situação da Argentina volta a se agravar. De qualquer modo, o mês começa com uma perspectiva de poucos negócios por causa da temporada de férias, especialmente os próximos dias, com o feriado norte-americano na quarta-feira e no Estado de São Paulo, na segunda. A forte alta dos juros decidida no dia 20 de junho parece mesmo ter vindo para ficar. O que era para ser um choque temporário está se consolidando, garantindo estabilidade nos mercados de ações e de juros. Já o dólar, sem sofrer intervenções desde quarta-feira passada, segue em alta desde então. É verdade que as atuais cotações estão ainda muito distantes dos recordes de meados de junho, mas ninguém tem muita certeza se o BC intervirá ou não. Argentina novamente instável O câmbio tem sofrido as conseqüências de um aumento da desconfiança dos investidores quanto à capacidade do país vizinho de retomar o crescimento econômico vigorosamente para poder honrar as ambiciosas metas acertadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e seus compromissos externos de longo prazo. Os dados econômicos das últimas semanas, inclusive a queda de cerca de 5% da arrecadação do governo argentino em junho, confirmam o pessimismo do mercado. As dificuldades políticas também são grandes. O presidente Fernando de la Rúa vive uma crise com os governadores, pois a União não tem fundos para pagar as dívidas às províncias, que somam US$ 225 milhões, nem pode dispor dos créditos, no valor de US$ 310 milhões, recebidos do exterior para as províncias. Com as eleições parlamentares de outubro, a revolta dos governos provinciais agravou-se, assim como reduziu-se a vontade política para mais cortes orçamentários enquanto a arrecadação não aumenta. Não há solução à vista. As opções do governo argentino são restritas, pois os juros estão muito elevados para uma emissão de títulos, e, de qualquer forma, baixa como está a credibilidade do país, não se sabe se haveria interesse do mercado em comprá-los. E os fundos de pensão já atingiram o limite legal de investimentos em papéis do governo. Economia de energia e balança comercial agradam Por outro lado, os dados sobre o racionamento de energia são animadores, com o cumprimento das metas de racionamento de energia. O governo já começa a descartar a possibilidade de apagões até novembro, tudo, é claro, dependendo das chuvas. De qualquer forma, a sinalização de que a crise está sob controle tranqüiliza um pouco os investidores e a economia real parece estar pronta para reagir assim que a oferta de eletricidade voltar ao normal. Não é uma solução para o problema, mas ao menos uma sinalização positiva. Outra boa notícia é a balança comercial brasileira, que teve superávit de US$ 277 milhões em junho. Ainda é pouco frente às necessidades do país, que tem déficit nas transações com o exterior de cerca de US$ 27 bilhões anualmente. Porém, as exportações, de pouco mais de US$ 5 bilhões no mês, atingiram um recorde histórico para junho. com média diária de US$ 252,1 milhões. Com isso, o déficit da balança comercial de 2001 ficou em US$ 70 milhões. É o câmbio desvalorizado que começa a impulsionar as vendas ao exterior.