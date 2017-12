Mercados permanecem cautelosos A segunda-feira esta sendo um dia de reação à decisão tomada na madrugada pelo Senado argentino de aprovar o pacote de ajuste fiscal do Executivo. As cotações do dólar e os juros caíram e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em ligeira alta. Porém, as reações são modestas, frente às incertezas que ainda prevalecem. O governo argentino venceu mais uma batalha, mas a guerra ainda está longe de estar vencida. Muitos ainda apostam numa ruptura traumática - moratória e desvalorização - no médio prazo. Existe grande desconfiança dos investidores quanto à implementação do projeto de déficit fiscal zero e da retomada na trajetória de crescimento econômico. A avaliação dos analistas é de que o país vizinho conseguiu mais uma sobrevida até as eleições legislativas de outubro. Há dúvidas ainda sobre a sustentação política das medidas de ajuste fiscal. E mesmo a possibilidade de liberação dos US$ 4,5 bilhões que fazem parte do pacote de auxílio financeiro de US$ 7 bilhões concedidas ao país no final do ano passado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros organismos internacionais de crédito não está animando muito os investidores. O vice-ministro de Economia, Daniel Marx, deverá viajar para Washington esta semana para pedir ao Fundo o adiantamento dos recursos a fim de afastar o fantasma da insolvência, que continua rondando o país. As há indefinições ainda quanto à operação de troca de parte dos títulos da dívida interna (Letes), cujos vencimentos somam US$ 4,2 bilhões até o final do ano. As autoridades argentinas têm reafirmado que as negociações para a troca por papéis de prazos mais longos estão avançadas. Segundo o jornal Ambito Financiero, o secretário de Finanças, Daniel Marx, pode anunciar ainda hoje a operação envolvendo uma parte das Letes, no montante de US$ 1,3 bilhão. A divulgação nesta quarta-feira dos números sobre arrecadação tributária na Argentina está sendo aguardada com apreensão. "Os mercados já não toleram palavras, leis e promessas. Os mercados querem fatos concretos", afirmou hoje o analista do Lloyds TSB, Alejandro Loizaga, à correspondente em Buenos Aires, Marina Guimarães. Some-se a todas essas incertezas o crescente aumento da tensão social no país que pode ser medida pelos inúmeros protestos e greves contra a condução da política econômica. Amanhã, desempregados argentinos prometem bloquear o trânsito em mais de 50 ponto s das estradas argentinas. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4400, com queda de 0,81%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,298% ao ano, frente a 24,870% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava com baixíssimo volume de negócios, em ligeira alta de 0,09%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 0,05%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,15%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.