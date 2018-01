Mercados permanecem céticos com Argentina Os mercados brasileiros sustentam o pessimismo que já dura meses, e culpam a Argentina. Ninguém parece acreditar nas palavras do ministro da Economia argentino, Domingo Cavallo, de que não haverá restruturação da dívida e que o déficit zero será implantado. As resistências políticas das províncias argentinas são grandes, assim como do público, e mesmo o governo federal terá de tomar medidas extremamente impopulares para que sua única arma, o plano de eliminação imediata do déficit público, seja posta em prática. Não será fácil. A recessão já está no seu quarto ano, sem perspectivas de terminar e não se pode fazer muito até as eleições de 14 de outubro. Se hoje o ambiente político é ruim, outro problema é que talvez se possa fazer ainda menos depois das eleições, já que analistas políticos prevêem uma derrota clara para o governo, que perderá aliados no Congresso. Do ponto de vista da economia, não se fez nada a respeito do câmbio, claramente sobrevalorizado, visto por muitos como a raiz da crise argentina. E, como o país já usou sua segunda chance com organismos internacionais e governos estrangeiros - a primeira foi o empréstimo de US$ 40 bilhões em dezembro de 2000 -, não se pode esperar mais dinheiro externo se a situação voltar a se agravar. Como as reservas internacionais e os depósitos bancários continuam em queda - refletindo os saques e compras de dólares pelo público -, a economia continua em desaceleração e há muitas dificuldades para a eliminação do déficit, os investidores continuam apostando em um colapso econômico no médio prazo. Mesmo porque os recursos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) essa semana não durarão muito mais que alguns meses, mantidas as atuais tendências. Evidentemente, o racionamento de energia e a forte desaceleração da economia brasileira e mundial contribuem para o desânimo dos investidores. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.