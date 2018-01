Mercados: perspectiva para a próxima semana Os investidores começam a próxima semana atentos à crise argentina. Aumentaram as expectativas de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) libere mais recursos para a Argentina. Segundo os analistas, é improvável que o apoio se confirme no final de semana. De qualquer forma, a abertura dos negócios na segunda-feira deve refletir o noticiário do país vizinho. A pressão para que o FMI libere os recursos à Argentina aumentou nos últimos dias. Governantes de países emergentes e representantes de instituições financeiras que mantêm operações na Argentina vêm defendendo esta posição, apesar de ninguém acreditar que esta seja a solução para a crise argentina. O fato é que o país vizinho precisa equilibrar suas contas e retomar o crescimento. A paridade cambial entre o peso e o dólar é apontada como um dos principais empecilhos para que isso aconteça, pois dificulta a competitividade dos produtos argentinos no exterior e reduz a entrada de dólares no país. No equilíbrio de suas contas, o país precisa cortar gastos e arrecadar mais. Algumas medidas já foram tomadas para isso, mas é preciso que o governo do presidente Fernando de La Rúa tenha apoio político para aprovar medidas, o que está cada vez mais difícil, segundo os analistas. Em um cenário mais global, os investidores também estão atentos às perspectivas para a economia norte-americana. Os sinais de desaquecimento continuam presentes, diferentemente do que os analistas esperavam para este período, quando a expectativa era de que a economia dos EUA já apresentasse sinais de retomada do crescimento. Perspectivas para o mercado financeiro A expectativa para as cotações do dólar é de que elas continuem oscilando, influenciadas principalmente por notícias argentinas. Analistas consideram que, caso o apoio à Argentina não seja aprovado, as cotações tenham uma nova pressão de alta. No cenário inverso, com um fôlego maior para o país vizinho, o dólar deve ceder um pouco, mas ninguém deve esperar por estabilidade neste mercado, segundo os analistas. Já as taxas de juros devem acompanhar o movimento do mercado cambial. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a expectativa é de que o volume de negócios continue muito baixo. A avaliação é de que o preço das ações já reflete a atual situação argentina e os investidores aguardam por definições para alterar suas estratégias de investimento. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.