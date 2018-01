Mercados: perspectiva para a próxima semana A situação argentina vai continuar no centro das atenções do mercado financeiro na próxima semana. Porém, os analistas reconhecem que cresceram as preocupações com o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana que, nos últimos dias, deu sinais de que pode estar desacelerando de maneira muito rápida. Na próxima terça-feira, o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) vai se reunir para reavaliar a taxa de juros norte-americana, que está em 3,75% ao ano. As apostas variam entre uma redução de 0,5 a 0,25 ponto porcentual. O que está cada vez mais difícil para os analistas é avaliar se as últimas reduções de juros foram feitas na magnitude e no tempo correto para conter a pressão inflacionária sem prejudicar o crescimento da economia. O ritmo do crescimento econômico também passou a ser uma preocupação no Brasil. A divulgação de queda do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, na comparação com período anterior, deixou surpresos todos os analistas. Com o racionamento de energia e a alta das taxas de juros, já se esperava um desaquecimento econômico, mas não nesta intensidade. O resultado do PIB preocupa também porque, neste resultado, está embutido apenas um terço do impacto do racionamento de energia. Ou seja, a economia poderá continuar desaquecendo, o que tem impacto nos mercados, principalmente na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com queda no preço das ações. Copom decide Selic na quarta-feira A forte desaceleração da economia no Brasil faz com que muitos analistas esperem pela manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 19% ao ano na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será realizada na terça e quarta-feira. Nem mesmo a alta do dólar, que pressiona a inflação, deverá ser suficiente para que o Comitê decida por uma nova alta dos juros, segundos os analistas. Eles avaliam que a pressão sofrida pelos índices inflacionários deve diminuir no segundo semestre. Isso porque muito da alta dos índices apresentada nos primeiros seis meses do ano embute a elevação de tarifas públicas, o que não deverá ocorrer no segundo semestre. A alta seria mais provável caso a Argentina estivesse em um de seus possíveis cenários mais negativos - desvalorização do peso, moratória da dívida ou desvalorização. Argentina A semana começa com um feriado na Argentina. A expectativa é de que a abertura dos negócios, na terça-feira, continue refletindo negativamente as declarações do diretor de relações externas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson. Nesta sexta-feira, ele afirmou que a "especulação sobre o volume de recursos para a Argentina é exagerada". Analistas, investidores e a imprensa argentina falavam em R$ 15 bilhões. De qualquer forma, as expectativas em relação ao país vizinho continuam negativas, mesmo que o pacote de ajuda seja liberado. Isso porque o problema crucial para a Argentina é a paridade do peso com o dólar, o que acaba com a competitividade dos produtos argentinos e dificulta ainda mais a entrada de dólares no país. Investimento Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.