Mercados: perspectivas para a próxima semana O cenário econômico nos Estados Unidos terá peso maior no rumo dos negócios no mercado brasileiro na próxima semana, segundo os analistas. O período de anúncios de resultados financeiros de empresas norte-americanas nessa virada de trimestre vai até o dia 27 de abril e ainda pode trazer instabilidade para os negócios nos Estados Unidos, caso fiquem abaixo do esperado. Resultados menores nos lucros das empresas reduzem as perspectivas de ganho com as ações e isso já reduz o preço dos papéis agora. Porém, nos próximos dias, os analistas esperam que esse impacto seja menor no mercado acionário em relação ao que foi percebido nos últimos dias. Há uma forte opinião de que o pior já passou. Inflação nos Estados Unidos Em relação aos números econômicos, será divulgado na terça-feira o índice de preços ao consumidor (CPI) de março. Trata-se de mais um importante resultado que sinaliza a situação da economia norte-americana. Os números divulgados nessa sexta-feira sinalizaram para um recuo da inflação aliado ao desaquecimento forte da economia do país. Os analistas, que esperavam por um corte de juros antes da próxima reunião do banco central dos Estados Unidos (Fed), reavaliaram suas opiniões e já não há uma expectativa tão forte em relação ao corte. Isso porque a economia dá sinais de desaquecimento, ao mesmo tempo em que a inflação mostra-se controlada. A divulgação do CPI (Índice de Preços ao Consumidor)na terça-feira será muito importante para se ter uma idéia mais clara. Mercados no Brasil Na próxima semana, os mercados no Brasil devem continuar acompanhando a tendência norte-americana. O cenário interno ganha um peso maior na quarta-feira, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para reavaliar a taxa básica de juros (Selic), que está em 15,75% ao ano. Os analistas estão divididos sobre a manutenção ou a alta dos juros. E como ficam seus investimentos? A reavaliação do melhor investimento em períodos de instabilidade como o atual exige alguns cuidados especiais. Isso porque a troca de aplicação nesse momento pode resultar em perdas, já que o investidor corre o risco de sair do investimento em um período de baixa. Nessa avaliação, é fundamental analisar até quando o dinheiro poderá ficar aplicado. Na Bovespa, a forte influência do mercado acionário norte-americano faz com que os analistas evitem fazer projeções para o ganho com as ações em períodos mais curtos. Porém, é forte a expectativa de que em 12 meses o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - alcance uma rentabilidade em torno de 40%. A recomendação é que apenas os recursos que não têm uma data definida para resgate sejam direcionados para a compra de ações. No caso das aplicações atreladas ao dólar, a recomendação dos analistas é que apenas as pessoas que têm dívidas atreladas à moeda norte-americana ou que estejam planejando uma viagem ao exterior direcionam recursos para essa aplicação. Nesse caso, mesmo que o dólar esteja em baixa no momento do resgate, o investidor conseguirá cumprir seus objetivos. No curto prazo e para investidores que não têm tolerância ao risco, a melhor opção é direcionar os recursos para um fundo pós-fixado (DI), que acompanha as taxas de juros. Para quem pode ficar com o dinheiro aplicado por um período um pouco maior, de pelo menos seis meses, e tem tolerância ao risco, os fundos prefixados são uma opção.