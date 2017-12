Mercados: perspectivas para a próxima semana O mercado financeiro começa a próxima semana atento à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece nos dias 19 e 20 de junho. O Comitê decidirá sobre os rumos da taxa básica de juros (Selic), que está em 16,75% ao ano. As apostas dos analistas dividem-se entre a manutenção da taxa ou uma elevação de 0,5 ponto porcentual. Na última reunião, realizada em maio, a alta de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic levou em conta a persistência das pressões já existentes sobre os índices de inflação e os prováveis efeitos secundários da crise de energia. São problemas que ainda persistem no cenário e podem motivar mais uma alta. Em relação à inflação, a persistente alta do dólar - que no ano, até o fechamento de hoje, acumula uma valorização de 23,14% frente ao real - é um dos motivos para a tendência de alta dos índices. Isso porque o dólar mais alto deixa mais elevados os preços de produtos e insumos importados e também dos produtos nacionais exportáveis. A meta de inflação para o ano é de 4% com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. Algumas instituições, como o Citibank, já estimam que a inflação possa chegar em 6% no final de 2001. O problema de falta de energia no País pode ter peso maior na próxima avaliação, já que os primeiros números sobre a economia de energia com o racionamento são conhecidos. Porém, mesmo com uma dimensão maior do problema, os analistas ainda não conseguem traçar um cenário mais real de todas as conseqüências que a falta de energia pode trazer para a economia brasileira. Em um primeiro momento, os analistas acreditam que pode haver uma pressão de alta sobre os índices de inflação em função de uma redução na produção. Mas há o risco do desemprego e o consumo deve cair devido ao desaquecimento econômico, o que diminuiria a pressão de alta sobre os índices de inflação. Ou seja, ainda não é possível dizer com certeza qual será o cenário econômico para o País nos próximos meses. Perspectivas para Bolsa e dólar As bolsas de Nova York vêm mantendo um comportamento de forte oscilação desde o dia 19 de abril, alternando altas e baixas, sem definir uma tendência. Alguns analistas afirmam que, para os próximos dias, a expectativa é de queda devido ao anúncio de possíveis resultados negativos por parte de empresas norte-americanas. Na próxima semana, serão divulgados os resultados trimestrais de algumas empresas importantes, como Oracle e Solectron, na segunda-feira, BE Aerospace, Goldman Sachs e Lehman Brothers, na terça-feira, Bear Stearns, na quarta-feira, e Morgan Stanley na quinta-feira. De acordo com analistas, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve acompanhar o desempenho o mercado norte-americano e só apresentaria alguma reação mais positiva, caso um fato novo favorável surgisse no cenário. Também para a Bolsa, a crise de energia tem impactos negativos, pois provoca uma redução na produção das empresas, o que diminui o lucro das companhias. Muitos analistas acreditam que a perspectiva de valorização para o Ibovespa em 12 meses deve ficar em torno de 20%. Antes da crise de energia, as previsões apontavam para uma valorização em torno de 35%. No mercado de câmbio, com o problema de energia, as incertezas em relação à economia argentina, e a indefinição do processo eleitoral para presidente em 2002 deixam os investidores inseguros e contribuem para que o dólar fique em cotações elevadas. Como as perspectivas são de que esses problemas não tenham uma solução no curto prazo, a moeda norte-americana deve continuar com tendência de alta. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.