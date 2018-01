Mercados: perspectivas para a próxima semana A Argentina continua no centro das atenções dos investidores na próxima semana. O mercado financeiro ainda espera por mais detalhes sobre o pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país vizinho. Enquanto isso não acontece, o que se vê são apenas notícias negativas. A agência de classificação de risco Moody´s rebaixou a nota da dívida em moeda local da província de Buenos Aires. Já a província Santiago del Estero informou que atrasará o pagamento de alguns de seus compromissos, o que fez com que a agência Fitch colocasse o rating (classificação) da dívida de longo prazo desta província em observação para possível rebaixamento. O valor da dívida postergada é de cerca de US$ 4 milhões. De acordo com analistas ouvidos pela editora Marisa Castellani, o volume não é grande, mas teme-se que esta seja a primeira de uma série de compromissos desfeitos por parte de governos provinciais. Analistas consideram que as expectativas não são animadoras para o governo Fernando De la Rúa, já que seu apoio político está cada vez mais enfraquecido. Com a proximidade das eleições parlamentares, em 14 de outubro, os políticos do país evitam o apoio a medidas que desagradem a opinião pública, como aumento de impostos e cortes em salários. Em entrevista ao correspondente Fábio Alves, o estrategista-chefe de investimentos e diretor-gerente de pesquisa de bolsas para América Latina do banco Goldman Sachs, Jorge Mariscal, afirmou que o maior problema da país agora não é econômico, mas sim político. Expectativa para os mercados Os mercados no Brasil vêm sendo muito afetados pela crise argentina. As fortes relações comerciais entre os países, a proximidade geográfica e a situação de emergentes fazem com que os investidores estrangeiros desconfiem também da capacidade econômica brasileira. Como o Brasil é dependente de capital estrangeiro, os mercados reagem de forma muito pessimista (veja mais informações no link abaixo). Na próxima semana, a expectativa é de que a instabilidade continue presente. As cotações do dólar podem voltar a ser pressionadas para cima, caso as incertezas em relação ao país vizinho aumentem. As taxas de juros devem seguir o comportamento do dólar e os investidores estarão atentos, na quinta-feira, à divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção da taxa Selic, a taxa referencial da economia, em 19% ao ano. A dúvida fica por conta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que pode seguir o pessimismo em relação à Argentina, mas também poderá ficar do lado positivo, caso as bolsas em Nova York mantenham-se em alta. Hoje, apesar das notícias negativas argentinas, a Bovespa subiu 1,97%, acompanhando a alta da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - em alta de 4,01%; e do Índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York -, com alta de 1,90%. Veja mais informações sobre esta semana no mercado financeiro no link abaixo. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.