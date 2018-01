Mercados: perspectivas para a próxima semana A próxima semana começa com um feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Na sexta-feira o feriado é no Brasil - Dia da Independência. O volume de negócios nos mercados poderá ficar ainda mais reduzido, o que possivelmente vai contribuir para um aumento da instabilidade e oscilações mais acentuadas. A Argentina permanece no centro das atenções dos investidores, juntamente com o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. A divulgação da arrecadação fiscal argentina referente ao mês de agosto é a principal preocupação em relação ao país vizinho na próxima semana. A expectativa anterior era de que o país tivesse uma redução de 8% neste volume, na comparação com mesmo período do ano passado. Com a divulgação de algumas notícias mais otimistas na imprensa argentina, o mercado financeiro começou a acreditar que este total poderá ficar abaixo de 6%. Para o economista-chefe para mercados emergentes do BNP Paribas, Ricardo Amorim, o importante é saber se a arrecadação fiscal será suficiente para que o governo argentino consiga atingir seu objetivo de déficit zero - principal exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a liberação de US$ 8 bilhões, referentes ao mais recente pacote de ajuda. Riscos argentinos Amorim afirma que a situação argentina ficou um pouco melhor com a liberação dos novos recursos, mas cita três fatores que ainda deixam os investidores muito inseguros em relação às perspectivas para o país vizinho: os problemas sociais, os conflitos políticos e a proximidade das eleições. "Os três fatores estão interligados e não há nenhuma certeza de como serão solucionados", diz. Os problemas sociais existem devido à intenção do governo de cortar gastos para atingir o déficit zero. Isso significa redução de salários e corte de gastos sociais, o que provoca reações por parte da população. Já o risco político vem do conflito entre os governadores da oposição e o governo central. O ministro da Economia, Domingo Cavallo, já anunciou que vai repassar às províncias apenas o que arrecadar. Isso provoca reações nas províncias, já que vai contra a lei de "co-participação", que estabelece um repasse mensal fixo. "Elas não aceitarão e este problema pode se agravar", prevê Amorim. A proximidade das eleições parlamentares, marcadas para 14 de outubro, trazem dois agravantes, segundo o economista do BNP Paribas. "Pelo lado do investidor, aumentam as incertezas em relação ao futuro do país. Pelo lado político, não há nenhuma chance de aprovação de medidas de cortes de gastos, que são muito impopulares". Economia norte-americana em desaquecimento Apesar do último dado divulgado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, demonstrando que, tecnicamente - dois trimestres seguidos de queda no PIB -, o país não está em recessão, os investidores mantêm cautela a este respeito. "A economia está muito fraca, as empresas estão demitindo e os lucros estão caindo, ou seja, o risco de recessão permanece", confirma Amorim. Na próxima quinta-feira, dia 6 de setembro, o Departamento do Comércio norte-americano divulgará o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 1º de setembro. Os investidores estarão atentos, já que o mercado de trabalho influencia diretamente o consumo no país - responsável por dois terços da economia norte-americana. Amorim acredita que, diante da possibilidade de recessão, o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) deverá reduzir em mais 0,25 a taxa de juros do país. A próxima reunião do Fed está marcada para o dia 2 de outubro e, caso a taxa seja reduzida nesta proporção, cairá para 3,25% ao ano, totalizando um corte de 3,25 pontos desde o início do ano. Perspectivas para os mercados O diretor da Asset Management do West LB Banco Europeu, André Reis, acredita que os mercados continuarão a reagir aos fatos na Argentina. "Na falta de divulgação de detalhes sobre a renegociação da dívida do país, o pessimismo pode até aumentar." Ele acredita que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continue operando de forma apática e o dólar siga pressionado. O diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, prevê que os investidores continuem em clima de cautela até as eleições argentinas. "Qualquer reação mais forte, seja positiva ou negativa, deverá acontecer após as eleições." Já Amorim, do BNP Paribas, é menos otimista. Ele acredita que, a qualquer novo fato que piore o cenário argentino, "a situação do país ficará insustentável", avalia o economista. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo o ranking das melhores aplicações no mês de agosto e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.