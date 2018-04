Mercados: perspectivas para a próxima semana O comportamento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a divulgação dos principais índices de inflação de abril e o cenário político brasileiro devem concentrar a atenção dos investidores na próxima semana. Em segundo plano, a crise argentina e o ritmo da economia norte-americana podem influenciar os negócios no mercado financeiro. Depois do agravamento dos conflitos no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo passou de US$ 23,6 em março para um patamar em torno de US$ 27 nos últimos dias. Segundo relatório do Lloyds TSB, a cotação do petróleo, quando influenciada por guerras ou instabilidade política na região, tende a recuar com rapidez, depois de subir também rapidamente. "Ou seja, a menos que o clima no Oriente Médio siga uma trajetória de confronto mais amplo e demorado, é lícito esperar pelo recuo das cotações do barril para um patamar entre US$ 22 e US$ 23", afirma o economista do Lloyds TSB, Odair Abate, em relatório da instituição. A mesma expectativa tem o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alí Rodriguez. Em entrevista ao correspondente Fábio Alves, o secretário afirmou que uma solução do conflito no Oriente Médio poderá derrubar as cotações do petróleo para US$ 22 o barril. Ele manifestou otimismo ao apostar em uma solução rápida para o conflito no Oriente Médio, após as declarações feitas ontem pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que pediu a retirada das tropas de Israel da Cisjordânia, e do anúncio da viagem do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, à região. Incertezas sobre inflação e juros O fato é que, devido à imprevisibilidade em relação aos rumos do conflito no Oriente Médio - o fato que também deixa incerto o cenário para o preço do petróleo -, os analistas começam a cogitar a possibilidade de manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O Comitê vai reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, em sua reunião mensal, que será realizada nos dias 16 e 17 de abril. Atualmente, a Selic está em 18,5% ao ano. A definição da política monetária toma por base o cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Nesta semana, a Petrobrás decidiu aumentar em 10,08% o preço da gasolina nas refinarias, reajuste que entra em vigor nos postos amanhã. Os analistas que esperam uma postura mais conservadora do Copom afirmam que a decisão pela manutenção da Selic leva em conta o fato de que será necessária uma análise mais clara sobre o impacto da alta da gasolina para a inflação. Divulgação de índices de inflação na próxima semana A próxima semana será marcada pela divulgação de vários índices de inflação. Na quarta-feira, sai o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de março. Este índice é usado como referência para a meta de inflação. Também na quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechado de março. Os primeiros índices de abril também começam a ser divulgados na próxima semana. Na segunda-feira, sai a primeira prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na quinta-feira, é a vez da primeira prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em São Paulo. Cenário político O cenário político também poderá influenciar os negócios na próxima semana. Continua o processo de coalizão dos partidos. Enquanto isso, espera-se uma definição em relação à chapa do candidato do governo, o senador José Serra, que continua sem a indicação de vice. Segundo o diretor do West LB Banco Europeu, André Reis, para o humor dos investidores seria melhor que já houvesse uma definição sobre os candidatos e as coalizões. Os investidores também permanecerão atentos às próximas pesquisas de intenção de voto. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.