Mercados: perspectivas para a próxima semana Os resultados de pesquisas eleitorais, a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o vencimento de opções na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a divulgação de índices de inflação são os principais fatos do cenário interno na próxima semana. Em relação ao exterior, os investidores continuam atentos à divulgação do resultado de empresas norte-americanas - fator que influencia as bolsas do País - e ao comportamento do preço do petróleo. "Diante de muitas dúvidas, a oscilação dos ativos é a única certeza em relação aos mercados no Brasil na próxima semana", afirma o diretor da BMC Asset Management, Bolivar Godinho de Oliveira Filho. Logo na segunda-feira, uma pesquisa eleitoral do Ibope encomendada pelo Bank of America mostrará para onde migrariam os votos da candidata Roseana Sarney, do PFL, caso seja confirmada sua desistência da disputa pela sucessão. Segundo apuração do repórter André Palhano, a pesquisa contará com uma avaliação sobre as intenções de voto sem o nome de Roseana como candidata. Também terá uma versão sem o nome de Anthony Garotinho, do PSB, e ainda um terceiro cenário de intenções de voto sem os nomes dos dois candidatos, restringindo a sondagem ao candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva; o presidenciável do PSDB, José Serra; o candidato pelo PPS, Ciro Gomes; e Enéas Carneiro, do Prona,. Para a Bovespa, este poderá ser um dia de forte oscilação, já que também na segunda-feira haverá vencimento de opções de ação. Assim, investidores que têm opção de compra de um determinado papel tendem a realizar operações para que o preço da ação suba e, dessa forma, ganhem a diferença entre o valor menor no qual apostaram e a cotação a que o papel chegará neste dia. Selic será reavaliada na próxima semana Na terça-feira, a expectativa fica por conta do início da reunião Copom, que reavaliará a Selic, a taxa básica de juros da economia. A decisão do comitê será divulgada na quarta-feira, após o fechamento dos mercados. A Selic está em 18,5% ao ano e não há opinião predominante entre os analistas. Há quem acredite na manutenção dos juros e, praticamente em igual proporção, há quem espere uma redução de 0,25 ponto porcentual. No mercado de juros, entretanto, os contratos de DI futuro com vencimento em maio mostram a expectativa de redução de 0,25 ponto porcentual. "A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional trouxe até mais imprevisibilidade para a decisão do Copom. Isso porque não se sabe se a queda do óleo será repassada aos preços internos. É importante destacar que o preço dos combustíveis já foi reajustado e os índices de inflação ainda não mostraram o impacto disso. Ou seja, ainda há muitas incertezas sobre o resultado de toda essa oscilação do preço do petróleo para os índices inflacionários", avalia Oliveira Filho. A política monetária do Brasil é definida pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é usado como referência para a meta. Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o índice de março - alta de 0,60%. Com o resultado, o IPCA acumula no ano alta de 1,49%. Na próxima semana, há a divulgação de alguns índices de inflação. Na terça-feira, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia a segunda prévia do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). Na quinta, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) anuncia o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à segunda semana de abril. Mercados norte-americanos Apesar dos primeiros sinais de reaquecimento da economia norte-americana, os investidores não retomam o ânimo com o investimento em ações. Lucros abaixo do esperado e suspeitas em relação à confiabilidade dos balanços de algumas companhias deixam os investidores inseguros. Analistas norte-americanos afirmam que a falta de sintonia entre a recuperação da economia e os lucros provavelmente é porque houve um investimento excessivo em tecnologia no final da década de 1990, o que poderá produzir um abalo ainda maior no mercado. Segundo apurou a editora Suzi Katzumata, a temporada de balanços na próxima semana trará o resultado de empresas importantes, como Bank of America, Citigroup, Coca-Cola, Delta Air Lines, FleetBoston, General Motors, Motorola, Merrill Lynch, Nextel Communications, Pfizer, Philip Morris e Colgate-Palmolive. Em relação aos números da economia, será divulgado na terça-feira o índice de preços ao consumidor (CPI) em março. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.