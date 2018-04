Mercados: perspectivas para a próxima semana A próxima semana deve começar sob clima de cautela. Os investidores estarão atentos à implantação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que deve mexer com os negócios de todos os mercados - bolsas e operações com juros e dólar. O motivo da preocupação é a eficiência do sistema e a rapidez de adaptação às novas regras. No campo político, a expectativa fica por conta do resultado de novas pesquisas de intenção de voto com vistas à sucessão presidencial. Segundo apurou a jornalista Nélia Marquez, três institutos registraram hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suas pesquisas. São eles: Vox Populi, Sensus e Impe (Instituto Maringaense de Pesquisa). O Instituto Vox Populi foi contratado pela Agência Multimídia para fazer entrevistas no período de 18 a 19 de abril. O Instituto Sensus foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) para fazer 2 mil entrevistas, no período de 19 a 25 de abril, em 195 municípios de 24 Estados. Já o Impe foi contratado por políticos paranaenses para realizar uma pesquisa restrita ao município de Maringá. Ontem o Ibope já havia anunciado o registro de uma pesquisa feita por conta própria, cujo resultado deve sair na próxima semana. Entre os eventos mais importantes da próxima semana está a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Na reunião, o Comitê decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. E creditou à alta da inflação o motivo da decisão. Os investidores aguardam o detalhamento da reunião do Copom. Cenário externo Em relação ao cenário externo, a principal preocupação é sobre o comportamento das bolsas em Nova York e o ritmo da atividade econômica norte-americana. Como indicadores importantes, será divulgado na terça-feira o dado de vendas varejo da pesquisa Redbook na semana até o dia 20. Na quarta-feira, o Banco Central norte-americano divulgará o seu "livro bege", relatório sobre as condições econômicas dos EUA. Na sexta-feira, sai a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre. Na Argentina, conforme apurou a correspondente Marina Guimarães, o Banco Central da Argentina decretou, em comunicado oficial, feriado bancário e cambial "a partir do fechamento das operações de hoje" sem data prevista para término. O mercado argentino viveu um dia de nervosismo nesta sexta-feira. Isso porque a equipe econômica do país estuda implantar o plano Bonex - lei enviada ao Congresso que estabelece a troca dos depósitos a prazo fixo por bônus em dólares a dez anos de prazo ou em pesos a cinco anos. Ou seja, o governo quer criar uma lei em que os investidores terão de trocar créditos de prazo curto por títulos de longo prazo, o que torna a operação arriscada para o investidor. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.