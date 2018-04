Mercados: perspectivas para a próxima semana O clima de incertezas, que vem provocando reações negativas por parte dos investidores, não deve abandonar os mercados na próxima semana. No cenário interno, o encaminhamento das eleições presidenciais é o principal foco de atenção dos investidores. Embora as chapas dos candidatos não estejam fechadas e o horário eleitoral não tenha começado, a influência do quadro político sobre os negócios é forte e deve continuar provocando oscilações nos mercados. As incertezas políticas atingem também a questão do fim da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A emenda constitucional que prorroga a cobrança da CPMF passou pela Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. O problema é que, mesmo com a aprovação da emenda, haverá um período em que o governo não poderá arrecadar a CPMF, problema que surgiu a partir da demora para a votação. O resultado é que o governo poderá ter problemas para equilibrar as contas públicas. No cenário externo, o comportamento das bolsas norte-americanas pode influenciar pontualmente os mercados no Brasil, mas os últimos números da economia dos Estados Unidos têm demonstrado que o País vem conseguindo apresentar uma retomada da atividade econômica. Já a Argentina voltou a mexer com o humor dos investidores em relação ao Brasil, principalmente para os estrangeiros. Os títulos da dívida brasileira perderam valor no exterior e a taxa de risco do Brasil voltou a subir. O Brasil já deu sinais de ?descolamento? em relação à crise argentina, mas o fato é que as condições do país vizinho têm se agravado. A Argentina precisa de medidas severas para corte de gastos e o governo adiou por muito tempo essas mudanças. Agora, com um governo enfraquecido, fica ainda mais difícil adotar as medidas. É grande a expectativa de que, na próxima semana, o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, divulgue algum tipo de regra para os mercados e para a população em geral, caso seja adotado o câmbio fixo. Por isso, há rumores de que o feriado bancário e cambial na Argentina seja prolongado, segundo informou a correspondente Marina Guimarães. Hoje os bancos argentinos funcionaram parcialmente e operações com dinheiro em espécie não foram realizadas. Veja mais informações sobre as eleições no Brasil, a crise argentina e o fechamento dos mercados nesta sexta-feira nos links abaixo. Expectativa de poucos negócios e oscilações A próxima semana deve ser de poucos negócios devido ao feriado na quarta-feira ? Dia Mundial do Trabalho ?, quando os mercados no mundo ficarão fechados. Este é mais um fator que, aliado às incertezas no cenário interno e externo, pode provocar oscilações nos mercados. No Brasil, na terça-feira, será divulgado o Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) referente ao mês de abril. É o primeiro índice de inflação fechado do mês e deve atrair a atenção dos investidores, dado que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) revelou a preocupação da autoridade monetária com o comportamento da inflação. O documento deixou claro que a inflação está recuando em um ritmo mais lento do que o esperado. Como a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação, as chances de que a Selic, a taxa básica de juros da economia, seja reduzida nos próximos meses são menores. Neste ano, a meta é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.