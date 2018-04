Mercados: perspectivas para a próxima semana Na próxima semana, os mercados devem operar com baixa liquidez devido aos feriados no Brasil e nos Estados Unidos. Logo na segunda-feira, os mercados norte-americanos estarão fechados devido ao feriado do Memorial Day. Na quinta-feira, é feriado de Corpus Christi no Brasil. Com a expectativa de um baixo volume de recursos nos mercados, analistas esperam por oscilações mais fortes. "Além disso, dependendo de cenário político interno e dos mercados internacionais, as cotações do dólar podem subir ainda mais. No mercado acionário, a tendência é que a entrada de novos recursos continue escassa e uma recuperação do valor das ações no curto prazo é uma aposta arriscada", afirma o economista-chefe do BicBanco, Luiz Rabi. Se de um lado há expectativa de redução no volume de negócios devido aos feriados, o mesmo não ocorre em relação aos fatos que podem mexer com o humor dos investidores. Na segunda-feira, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgará a 48a Rodada da pesquisa CNT/Sensus. Nesta apuração, será feito um novo levantamento das intenções de voto para presidência da República. Também será apurado o Índice de Satisfação do Cidadão e a percepção dos brasileiros sobre diferentes temas conjunturais nacionais e internacionais. Analistas não esperam grandes alterações na colocação dos pré-candidatos. De qualquer forma, a apuração poderá trazer um crescimento das intenções de voto para o presidenciável pelo PSDB José Serra. Isso porque desde terça-feira, quando foi ao ar a primeira de uma série de inserções nacionais do partido, houve uma maior exposição do pré-candidato na TV. Como vem ocorrendo nos finais de semana, as revistas semanais podem trazer novas denúncias e, caso isso se confirme, os mercados podem apresentar alguma reação. A única reportagem esperada é da revista "Carta Capital". Segundo apurou a jornalista Rita Tavares, a edição traz uma denúncia contra o pré-candidato Anthony Garotinho (PSB). Na reportagem, o empresário Guilherme Freire, que já teve negócios com Garotinho na época em que ele era prefeito de Campos, fala de supostos negócios irregulares do pré-candidato. Cenário econômico no Brasil No cenário econômico interno, a expectativa fica por conta da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, no atual patamar, de 18,5% ao ano. Em nota divulgada ao final da reunião, o Comitê justificou a sua decisão: "embora existam sinais de que os preços livres estejam convergindo para a trajetória desejada, o balanço dos riscos ainda não permite uma redução dos juros". Os analistas já têm uma idéia de quais são estes riscos e aguardam mais detalhes. A desvalorização do real frente ao dólar, a elevação da taxa de risco-país do Brasil e as incertezas em relação aos preços do barril do petróleo são os motivos que poderão ser relacionados no documento a ser divulgado pelo Comitê. O documento será divulgado na quarta-feira, por volta das 12h (leia mais informações sobre a reunião do Copom nos links abaixo). Outra notícia do cenário econômico que deve atrair a atenção dos investidores é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), que é calculado entre o dia 15 do mês anterior e 15 do mês atual. O índice, que será divulgado na terça-feira, é importante, pois representa uma prévia do IPCA fechado do mês, cujo resultado é usado como referência para a meta de inflação. Neste ano, a meta de inflação é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Vale lembrar que a política monetária atual é definida pelo cumprimento da meta de inflação. Também na terça-feira será divulgada a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do primeiro trimestre. Cenário internacional O ritmo da atividade econômica dos Estados Unidos ainda preocupa os investidores, apesar de haver alguns sinais de reaquecimento. Nesta sexta-feira, as bolsas norte-americanas reagiram de forma negativa à revisão em baixa do PIB do país. O resultado passou de um crescimento de 6% para 5,6%. Apesar de ser um número robusto, a revisão para baixo decepcionou os investidores. Na próxima semana, a divulgação de novos números da economia dos Estados Unidos deve atrair a atenção dos investidores. Os principais são dados de renda pessoal e mercado de trabalho, gastos com consumo em abril, vendas de imóveis residenciais usados, índice de confiança do consumidor e números sobre o comércio varejista. No mercado internacional, também há uma forte preocupação com a possibilidade de novos ataques terroristas em território norte-americano e o agravamento dos conflitos no Oriente Médio. São fatos que contribuem para o nervosismo dos investidores e também a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional, o que acaba afetando a economia mundial. Reflexos sobre o Brasil Para o Brasil, as incertezas no cenário internacional somam-se às incertezas quanto à sucessão presidencial, resultando em uma saída de recursos estrangeiros. Para se ter uma idéia, em maio, até o dia 20, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra uma saída de R$ 155,276 milhões. No ano, o saldo de capital externo acumulado caiu para R$ 616,462 milhões. Outra conseqüência é que o governo e as empresas brasileiras têm dificuldade para colocar seus títulos no exterior e acabam pagando juros mais elevados para captar recursos. Outras incertezas do cenário interno contribuíram para esta elevação dos juros, como o encaminhamento do processo eleitoral e o atraso na aprovação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). No caso dos títulos públicos, este aumento nos juros faz com que o risco-país suba. Esta taxa mede a diferença entre os juros pagos pelo governo brasileiro e os juros negociados nos títulos da dívida norte-americana e reflete a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade do país em honrar suas dívidas. Outra decorrência deste cenário em função da dificuldade de captação de recursos por parte do governo e empresas brasileiras é uma diminuição do volume de dólares para o Brasil. Com isso, as cotações da moeda norte-americana ficam pressionadas. Além disso, se há um aumento na demanda por dólares no mercado interno, a moeda norte-americana tende a ficar em patamares ainda mais elevados.