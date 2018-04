Mercados: perspectivas para a próxima semana A instabilidade pode continuar presente nos mercados na próxima semana. O motivo principal é o encaminhamento do processo eleitoral. As últimas pesquisas de intenções de voto trouxeram números que vão contra a expectativa dos investidores, que esperavam por um crescimento do candidato do PSDB, José Serra. O fato é que esse cenário não se confirmou. Serra caiu três pontos porcentuais na última apuração, empatando tecnicamente em terceiro lugar com o candidato do PSB, Anthony Garotinho. No próximo domingo, o Instituto Vox Populi divulgará o resultado de mais uma pesquisa eleitoral, que ainda está sendo realizada com 2 mil entrevistados em 115 municípios do País.. Hoje, o resultado dessa apuração foi um dos inúmeros boatos que tomaram conta das mesas de operação dos bancos. Os rumores são de que Serra vai aparecer em quarto lugar na pesquisa do Vox Populi, atrás de Garotinho. O aumento das incertezas em relação ao cenário político colocou um ponto final na reação positiva dos investidores ao acordo firmado entre o governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O Fundo liberou US$ 30 bilhões para o País, sendo que 80% desses recursos são destinados ao próximo ano. O FMI não condicionou a ajuda ao resultado das eleições e não impôs regras mais austeras à economia do País. Mas, de qualquer forma, para ter acesso a esses recursos, o próximo presidente precisa comandar a economia com base no modelo econômico atual, que tem como sustentação a política de câmbio flutuante, o regime de metas de inflação e o compromisso de um superávit fiscal. É inegável que, com o acordo fechado, o País pode ter um processo de sucessão presidencial mais tranqüilo, já que o próximo presidente tem garantida a ajuda financeira do Fundo. Mas de nada adiantará esse apoio se o próximo governo não seguir as metas já acertadas com o FMI, que são condições básicas para a liberação dos recursos. Inflação no Brasil e juros nos EUA A próxima semana também é marcada pela divulgação de novos índices de inflação. Na segunda-feira, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgará a taxa de inflação medida na cidade de São Paulo pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na primeira quadrissemana de agosto. Segundo apurou o repórter Francisco Carlos de Assis, a expectativa é de que o índice feche o período com uma alta entre 0,70% e 0,80%. No fechamento de julho, o IPC registrou elevação de 0,67%. Na terça-feira, nos Estados Unidos, as atenções voltam-se para a reunião do Banco Central norte-americano (Fed), que reavaliará a taxa de juros no país. Atualmente, os juros norte-americanos estão em 1,75%. Há analistas que esperam a manutenção da taxa nesse patamar, mas há quem espere por uma redução, como os economistas Richard Berner e David Greenlaw, da Morgan Stanley. Segundo informações da Dow Jones, eles apostam em um corte de 0,5 ponto porcentual e justificam essa opinião: "ou as evidências de uma economia patinando ou os delocamentos do mercado de capitais, que poderiam prejudicar a atividade econômica, seriam base suficiente para um afrouxamento. Os dois fatores emergiram como ameaças nas últimas semanas". Nos últimos dias, Goldman Sachs, Lehman Brothers e Deutsche Bank também haviam anunciado previsões de que o Fed reduzirá as taxas de juro. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.