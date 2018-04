Mercados: perspectivas para a próxima semana As atenções com o cenário político permanecem na próxima semana. Novas pesquisas eleitorais serão divulgadas e os investidores ainda esperam uma reação do candidato do PSDB, José Serra, em função do início do horário eleitoral gratuito. Na terça-feira, o Instituto Vox Populi e o Ibope soltam seus números e, na quarta-feira, sai a pesquisa do Instituto Sensus. Os investidores começam a avaliar qual seria o candidato a receber o apoio dos mercados financeiros, caso o segundo turno seja disputado por dois nomes da oposição - o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, e o candidato do PPS, Ciro Gomes. Mas, segundo analistas, esse ainda é considerado o plano B e as expectativas são de que José Serra consiga se recuperar. A transição presidencial com voto direto por si só já é uma realidade recente para o Brasil, o que poderia trazer incertezas para os investidores. O fato de ter dois candidatos de oposição na liderança das pesquisas eleitorais aumenta o grau de incertezas. Esse cenário é comprovado por uma forte pressão de alta sobre as cotações do dólar. No ano, a moeda norte-americana acumula uma alta de 34,41%. Essa pressão de alta é resultado do aumento da demanda por dólares, já que o ativo é usado como hedge (segurança) pelos investidores em períodos de incerteza, e também pela diminuição do fluxo de moeda norte-americana para o País. O presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, viajam para Nova York na próxima semana, para participar de reuniões com representantes dos principais bancos do mundo com atuação no Brasil, incluindo instituições norte-americanas, européias e japonesas. O objetivo da viagem é justamente conseguir que esses bancos reabram suas linhas de financiamento externo ao País, o que melhoraria o fluxo de dólares para o mercado interno e contribuiria para a queda das cotações da moeda norte-americana. Resultado da viagem de Malan e Fraga atrai atenções Há analistas que acreditam no sucesso da viagem, mas há os céticos que não confiam em um resultado positivo. Segundo os mais pessimistas, o temor é que os bancos norte-americanos não estejam dispostos a assumir novos risco, principalmente nesse momento em que estão muito pressionados, devido aos escândalos contáveis de empresas dos EUA. De qualquer forma, a próxima semana pode trazer mais oscilações para o mercado cambial. Isso porque no dia 2 de setembro vence um lote grande de títulos públicos cambiais e as negociações com tais papéis devem começar nos próximos dias. Se o governo conseguir renovar os títulos a uma taxa de juros moderada, o dólar não deve ficar pressionado. Mas, se encontrar dificuldades, ou se a taxa de juros exigida pelos investidores para a rolagem for muito elevada, as cotações da moeda norte-americana podem voltar a subir. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.