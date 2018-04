Mercados: perspectivas para a próxima semana O cenário político continua no centro das atenções dos investidores na próxima semana. Antes da abertura dos negócios na segunda-feira, os investidores já saberão o resultado da pesquisa de intenções de voto realizada pelo Instituto DataFolha nos dias 25 a 28 de agosto. Há rumores de que o candidato do PSDB, José Serra, supere o candidato do PPS, Ciro Gomes. Os mercados podem reagir de forma positiva à notícia, já que Serra é considerado o candidato preferido dos investidores. Segundo analistas, sua candidatura é a opção com menor risco, dado que representa a manutenção da atual política econômica, baseada no regime de câmbio flutuante, cumprimento das metas de inflação e manutenção do controle das contas públicas. Na próxima semana, espera-se também a divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Ibope. No segmento econômico, a semana também pode começar com notícias positivas. Será divulgado o resultado mensal da balança comercial. A expectativa é de que o saldo positivo chegue a US$ 1,5 bilhão e, no acumulado do ano, o resultado pode ficar acima de US$ 7 bilhões. O saldo positivo de agosto é o melhor resultado desde setembro de 1994. O ambiente nos mercados também será favorecido pelo leilão de recompra de títulos públicos pós-fixados (LFTs) que vencem em 2003. Os papéis serão recomprados pelo Banco Central (BC) e, segundo comunicado, os títulos têm vencimento em 2003. Trata-se de uma medida que contribui para a negociabilidade do mercado de títulos de longo prazo, segurando o preço desses papéis e favorecendo a gestão dos fundos de investimento. Viés de baixa chama a atenção Ainda não é consenso, mas há analistas que acreditam que essas notícias positivas, aliadas a uma tendência mais consistente de queda para as cotações do dólar, abram espaço para a redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Na reunião de agosto, o Comitê manteve a Selic em 18% ao ano, com viés de baixa, o que abre a possibilidade de corte de juros antes da próxima reunião, marcada para os dias 17 e 18 de setembro. Cenário externo De qualquer forma, os analistas ainda estão atentos ao cenário externo. Na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e crescem as atenções em relação à proximidade do dia 11 de setembro, quando se completa um ano dos atentados terroristas aos Estados Unidos. O momento é muitas incertezas, principalmente porque há um clima de tensão entre o Iraque e os norte-americanos, além de outras ameaças de ataques terroristas. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.