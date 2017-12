Mercados: perspectivas para a semana Poucos negócios e grandes possibilidades de oscilações. Assim deve ficar o mercado financeiro na próxima semana que terá apenas três dias úteis. Na segunda-feira é feriado nacional - Natal - e, na sexta-feira, os bancos, como todos os anos, fecham no último dia útil para o público e não há operações no mercado financeiro. Mas, nos Estados Unidos, sexta-feira é um dia normal de negócios. O ritmo da desaceleração da economia norte-americana continua no centro das atenções do mercado financeiro. Os analistas temem que um desaquecimento mais forte na economia do país possa provocar uma recessão e prejudicar o desenvolvimento econômico de outros países. Uma reunião extraordinária do banco central norte-americano (FED) chegou a ser comentada no mercado mas, segundo analistas de bancos estrangeiros no Brasil, isso foi apenas um boato. A próxima reunião do FED acontece no dia 31 de janeiro. Grande parte dos analistas apostam em corte de juros de 0,25 ponto porcentual. Tendência para os mercados O mercado de ações deve continuar muito instável nos próximos dias em função do desempenho das bolsas em Nova York. No caso da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet -, além do temor dos investidores em relação à desaceleração econômica dos EUA, há a frustração de quem comprou papéis dessas empresas na expectativa de alcançar altos lucros. O grande problema, segundo os analistas, é que esse é um mercado novo, as empresas são muito recentes e qualquer avaliação no sentido de prever o quanto valem as ações dessas companhia tem grande chance de erro. E, de fato, foi isso o que aconteceu. Os analistas estimavam altos lucros, o que não se concretizou. Além disso, com a desaceleração econômica do país, as chances de ganhos para as empresas são menores e isso causa impacto no preço das ações das empresas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tenta reagir à instabilidade do cenário externo, principalmente ao baixo desempenho da Nasdaq. No acumulado do mês, até hoje, a queda da bolsa eletrônica é de 3,11%. No ano, o saldo negativo é de 38,14%. Já a Bovespa tem, em dezembro, uma baixa de 10,27%, enquanto, no ano, sua perda é de 14,27%. Para próxima semana, a expectativa dos analistas é de que os mercados de câmbio, juros e, principalmente, o de ações continuem muito vulneráveis ao setor externo. O início de janeiro também não tem as melhores perspectivas. As empresas nos EUA devem continuar a fazer seus anúncios de queda nas perspectivas de lucros, o que pode mexer com os negócios. Avalie seus investimentos Diante das instabilidades, tanto no Brasil como no exterior, o investidor deve ter muito cuidado ao escolher suas aplicações. O dinheiro de curto prazo, ou seja, o que será destinado ao pagamento de dívidas no terceiro trimestre, como impostos, matrículas, materiais e uniformes escolares deve ser direcionado para investimentos seguros, como os fundos DI, ou pós-fixados. Nesse caso, o rendimento acompanha a tendência de juros e, por isso, o investidor não corre o risco de perder o dinheiro aplicado. Para quem pode deixar o dinheiro aplicado por um prazo maior, pelo menos seis meses, os fundos prefixados podem trazer uma rentabilidade um pouco maior, já que a tendência de juros é declinante. Porém, o rendimento vai depender da duration, ou seja, o prazo dos papéis que compõem a carteira. Além disso, em relação aos fundos DI, o risco existe. O dinheiro que não tem data definida para ser utilizado, ou seja, que pode ficar aplicado até que se consiga o rendimento desejado pode ser direcionado para o mercado de ações. Para quem não conhece esse segmento, o ideal é aplicar por meio de fundos de ações, que contam com um administrador para os recursos. É ele quem vai decidir quais os papéis que vão compor as carteiras e em quais proporções.