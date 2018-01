Mercados: perspectivas para a semana O mercado financeiro no Brasil continuará atento ao cenário norte-americano na próxima semana. O ritmo da desaceleração da economia dos Estados Unidos e o anúncio dos resultados de empresas lá continuam no alvo da atenção dos investidores. A grande preocupação dos analistas é de que a política de alta de juros ao longo do último ano e meio tenha sido muito agressiva e a economia norte-americana esteja desaquecendo muito rápido. Depois do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos - dia de Martin Luther King Jr. -, as empresas recomeçam uma nova rodada de resultados. Na terça-feira, dentre outras, Bank of America e Intel revelam seus números. Na quarta-feira, saem os resultados da IBM. Já a Microsoft, Nortel Networks, Sun Microsystems e United Technologies soltam seus resultados na quinta-feira. A queda no lucro das companhias nos Estados Unidos preocupam os investidores, pois revelam que o impacto da alta das taxas de juros pode ter sido mais forte do que o planejado pelo banco central norte-americano (FED). Especialmente as empresas do setor de tecnologia e Internet demonstram um erro na avaliação dos analistas que superestimaram o ganho desse segmento e das companhias. Outro fato importante no cenário internacional na próxima semana é a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), no dia 17. De acordo com analistas, espera-se um corte na produção de 1,5 milhão de barris por dia. O corte é justificado pela Opep como decorrente de uma diminuição da demanda, que pode ter sido provocada pelo desaquecimento econômico mundial. Analistas consideram que essa redução é exagerada, já que os estoques nos Estados Unidos não voltaram a seus níveis normais. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia sua reunião para redefinição da taxa básica de juros - Selic - na terça-feira, sendo que o resultado final sai na quarta-feira. Espera-se uma redução na taxa, que está fixada em 15,75% ao ano, de no mínimo 0,25 ponto porcentual e no máximo 0,75. Tendência para o mercado financeiro Os mercados brasileiros devem continuar acompanhando o desempenho dos negócios nos Estados Unidos. A correlação entre a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - vem se mostrando menor. Porém, qualquer oscilação mais brusca no mercado norte-americano pode provocar baixas mais fortes na Bovespa. O resultado das empresas nos EUA pode mexer com os negócios na Nasdaq e provocar oscilações no mercado acionário brasileiro. O resultado da decisão do Copom tende a influenciar a Bovespa, já que juros menores tornam mais atrativos os ganhos na Bolsa. Mas analistas consideram que, como essa não é a tendência definitiva, o mais provável é que a reação, nesse caso, seja momentânea. No mercado de juros, as taxas podem apresentar certa estabilidade até quarta-feira. Depois disso, tendem a adequar-se à nova Selic. Porém, boa parte dessa redução já está embutida nos juros dos contratos futuros e a reação do mercado vai depender do corte estabelecido pelo Copom. No caso do dólar, a perspectiva é de que a moeda norte-americana oscile em função do mercado externo. Em momentos de incerteza, os investidores migram de ativos de maior risco, como as aplicações em países emergentes, para ativos de menor risco. No Brasil, isso se traduz na saída de dólares, o que provoca uma elevação na cotação da moeda. Tendências para os seus investimentos Com a tendência de queda das taxas de juros durante esse ano, os fundos de renda fixa - com predominância de títulos prefixados - podem apresentar os maiores rendimentos. Mas o investidor deve estar atento aos riscos que essa aplicação oferece. Isso porque o valor da cota desses fundos é marcado diariamente e, de acordo com o risco existente no mercado, ele será maior ou menor. Veja no link abaixo os riscos dos fundos renda fixa. Para os investidores que vão precisar do dinheiro no curto prazo, a diferença de ganho entre um fundo prefixado e um fundo DI, ou pós-fixado, cuja rentabilidade acompanha a tendência para os juros, não deve ser tão significativa a ponto de justificar o risco. Portanto, o ideal é direcionar as aplicações para um fundo que não oferece risco, o fundo DI. Para quem tem dívidas em dólar ou pretende economizar para uma viagem ao exterior, a recomendação é atrelar seus investimentos à moeda norte-americana. Isso porque, caso a cotação suba, o investidor terá sua aplicação protegida. Mas os fundos cambiais não representam um hedge, ou seja, um sistema de proteção perfeito. Isso porque há a incidência de Imposto de Renda de 20% sobre o rendimento mensal. Investimentos em ações são recomendados apenas para os recursos que não têm uma data definida para resgate pois, em caso de perda, o investidor poderá aguardar por uma recuperação do mercado, ou até que se consiga o rendimento esperado. Outra recomendação é que apenas uma parte dos recursos seja direcionado para esse segmento e, mesmo assim, apenas quem aceita correr riscos e tem horizonte de longo prazo deve entrar nesse mercado.