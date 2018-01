Mercados: perspectivas para a semana O mercado financeiro deve continuar com boas perspectivas na próxima semana. O ritmo da desaceleração da economia norte-americana e os resultados das empresas nos Estados Unidos ainda atraem a atenção dos investidores, mas o cenário vem se mostrando mais positivo. De acordo com analistas, ainda não há uma melhora de fato. Porém, como os investidores esperavam resultados muito negativos, o que não aconteceu, o otimismo acabou predominando nas operações. Na semana passada, a desaceleração econômica dos Estados Unidos apresentou sinais de um desaquecimento suave. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de dezembro nos Estados Unidos ficou em 0,2%, como esperavam os analistas. Dessa forma, o banco central dos EUA deverá continuar a reduzir as taxas de juros, sem provocar uma pressão nos índices de inflação. Pelo lado negativo, a produção industrial norte-americana caiu 0,6% em dezembro, acima do esperado - de 0,5%. Trata-se de um resultado que indica, sob um aspecto, um desaquecimento forte da economia dos EUA. Esse cenário é o mais temido pelos analistas pois, em uma situação extrema, poderia provocar uma recessão no país. No final de janeiro, no dia 31, o banco central do Estados Unidos (FED) reúne-se para definir novamente a taxa de juros do país, que está em 6,0% ao ano. A expectativa dos analistas é de um corte de 0,5 ou 0,25 ponto porcentual. Depois de uma política de alta de juros, que vinha sendo promovida pelo FED desde meados de 1999, com o objetivo de desaquecer a economia e conter os índices, o banco central dos Estados Unidos reverteu essa tendência a partir do início de janeiro. A finalidade é evitar um desaquecimento forte da economia. Em relação aos resultados das empresas norte-americanas, a próxima semana será marcada pela divulgação dos números do quarto trimestre de 2000 das companhias American Express, Compaq Computer, Merrill Lynch, DuPont, Coca-Cola, Dow Chemical, entre outras. Diante dos bons resultados apresentados pelas empresas na semana passada, o pessimismo parece ter diminuído. E como fica o mercado financeiro? As taxas de juros devem continuar em queda, seguindo o movimento de baixa apresentado nessa semana. O cenário comprova a confiança dos investidores em relação à tendência de queda das taxas. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros - Selic - de 15,75% ao ano para 15,25% ao ano, confirmando as expectativas dos investidores. No mercado de câmbio, as cotações podem ficar estáveis. Porém, qualquer instabilidade no cenário externo é suficiente para mudar de forma muito rápida essa tendência. A Bolsa de Valores de São Paulo vem apresentando bons resultados desde o início do ano. No acumulado de 2001, a alta fica em torno de 15%. Se considerarmos a baixa do ano passado, que ficou em torno de 10%, o resultado é, em parte, apenas uma recuperação das perdas. Mas, caso o cenário externo continue estável, as chances de que a Bolsa continue apresentando resultados positivos é significativa. Na próxima semana, o mercado acionário deve continuar influenciando os negócios no Brasil. E como ficam seus investimentos? O investimento em dólar para quem tem dívidas atreladas à moeda norte-americana ou está economizando para uma viagem ao exterior é a recomendação fundamental, o que não acontece para quem quer conseguir apenas rentabilidade. Isso porque, entre as outras formas de aplicação, o investidor poderá conseguir ganhos mais expressivos. No mercado de juros, as taxas começam a se ajustar à nova Selic. A expectativa dos analistas é de que, no final de 2001, a taxa esteja em 13% ao ano. Confirmada esta tendência, os fundos de renda fixa - com predominância de títulos prefixados - devem ser os mais rentáveis. Mas, para investidores com recursos nesse segmento, a opção por um fundo de renda fixa prefixado ou pós-fixado vai depender do prazo em que o dinheiro ficar aplicado. Os recursos do curto prazo, ou seja, o dinheiro que será usado antes de três meses deve ser direcionado para um fundo sem risco, ou seja, os fundos DI que acompanham as taxas de juros. Já o dinheiro com disponibilidade de aplicação por um período maior pode ser direcionado para um fundo de renda fixa prefixado que, em relação aos fundos DI, deve apresentar um rendimento superior, considerando-se um prazo de investimento mais longo. Regra básica para o dinheiro destinado à Bolsa é a disponibilidade de se deixar o dinheiro aplicado até que se consiga o rendimento desejado. Isso quer dizer que os recursos que têm uma prazo definido para saque não devem ser direcionados para esse segmento, pois o investidor corre o risco de precisar do dinheiro aplicado em um momento de baixa na Bovespa. Com isso, a perda pode ser de todo o rendimento e, até mesmo, do capital investido.