Mercados: perspectivas para a semana A reunião do banco central norte-americano (FED), marcada para os dias 30 e 31 de janeiro, será o principal evento da próxima semana no mercado financeiro. A expectativa dos analistas é de mais um corte na taxa de juros, que está em 6,0% ao ano. Depois de elevar os juros anuais de 4,75% para 6,5%, de junho de 1999 a maio de 2000, com o objetivo de desaquecer a economia e conter os índices de inflação, o FED iniciou um processo de corte dos juros para evitar um desaquecimento muito rápido da economia. Alguns números da economia dos Estados Unidos sinalizam que a desaceleração vem acontecendo em um ritmo tranqüilo, enquanto outros demonstram o contrário. Mas, enquanto não há uma tendência definitiva para isso, os analistas continuam apreensivos com a possibilidade de uma recessão no País. Em seu depoimento ontem ao Senado norte-americano, o presidente do FED, Alan Greenspan, afirmou que a economia dos EUA apresenta crescimento próximo de zero. As declarações chegaram a mexer com os negócios no mercado financeiro, com a Nasdaq - bolsa dos EUA que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - caindo mais de 3% ao final do dia. Por outro lado, faz com que aumentem as apostas em um corte mais agressivo nas taxas de juros norte-americanos. No mesmo dia da decisão do FED quanto aos juros, os investidores também devem ficar atentos à divulgação da primeira estimativa do PIB no quarto trimestre nos Estados Unidos. O número é um importante revelador do ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. Expectativa para o mercado financeiro A intensidade do corte de juros que deve ser promovido pelo FED na próxima semana pode mexer com os mercado nos Estados Unidos e, em conseqüência, com os negócios no Brasil. As operações no mercado futuro já sinalizam que os investidores aguardam um corte de 0,5 ponto porcentual. Analistas consideram que, caso o corte seja menor do que esse, a reação dos investidores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pode ser pessimista, ou seja, queda das bolsas e alta das taxas de juros. No Brasil, com a confirmação de uma quadro econômico estável, com estabilidade dos índices de inflação e controle das contas públicas, um corte menor das taxas de juros norte-americanos não deveriam reverter a tendência positivas para os mercados. Porém, os analistas consideram que o fato negativo, mas em parte esperado, de um eventual corte de juros de 0,25 ponto porcentual, pode ser usado para realização de lucros, ou seja, os investidores aproveitam para embolsar ganhos conseguidos na Bolsa, provocando uma baixa no mercado acionário. Internamente, o possível adiamento do leilão de licitação da banda C de telefonia celular, que está marcado para terça-feira, pode mexer com os negócios, principalmente no segmento acionário. Por enquanto, está sendo travada a batalha judicial típica dos leilões, o que pode levar ao adiamento da licitação. Na semana que passou, foi anunciada uma joint-venture formada pela Portugal Telecom e a Telefónica de España para disputar o mercado de telefonia celular no Brasil. Juntas, as empresas formam o maior grupo do setor na América Latina. E como ficam seus investimentos? Apesar da estabilidade maior no mercado financeiro, o investimento em dólar ou em fundos cambiais - atrelados à moeda norte-americana - são indicados apenas para quem tem dívidas em dólar ou para quem está fazendo uma poupança para uma viagem ao exterior. Isso porque na avaliação risco e retorno do investimento, é possível conseguir rendimentos mais expressivos em outras aplicações, assumindo o mesmo grau de risco de uma aplicação cambial. No segmento de renda fixa, com a queda das taxas de juros, os fundos pós-fixados (DI), que acompanham a tendência de juros, devem apresentar rentabilidade cada vez menor. Nesse sentido, investidores que deixam o dinheiro em uma conta corrente atrelada a um fundo DI devem reavaliar o objetivo de sua aplicação, pois podem estar perdendo dinheiro. Os recursos que podem ficar aplicados em períodos mais longos, pelo menos por mais de três meses, podem ser direcionados aos fundos de renda fixa prefixados, por exemplo. São investimentos com um pouco mais de risco e que devem apresentar rendimento superior ao dos fundos DI. A composição da carteira desses fundos é formada por papéis prefixados e pós-fixados. Quanto mais agressivos, maior o volume de prefixados em carteira ou mais longo o vencimento desses papéis. Na maioria das instituições financeiras, esses fundos estão definidos de acordo com o perfil dos investidores, ou seja, agressivo, moderado e conservador, e o gestor irá administrar a carteira desses fundos obedecendo a um limite máximo de risco. Já o investimento em ações tem sido apontado por muitos especialistas como a melhor opção de aplicação em 2001. A expectativa dos analistas é de que a valorização das ações nesse ano chegue a um patamar próximo de 30%, muito acima das perspectivas para os fundos de renda fixa. Porém, a influência externa nesse tipo de investimento pode comprometer essa tendência e o investidor precisa estar preparado para possíveis perdas. Nesse sentido, a recomendação continua sendo de que apenas uma parte dos recursos seja direcionada para esse tipo de aplicação. E o mais importante: apenas o dinheiro que não tem um prazo definido para resgate, ou seja, que pode ficar aplicado até que se consiga o rendimento desejado, ou até que recupere possíveis perdas deve ser aplicado no mercado de ações.