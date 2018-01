Mercados: perspectivas para a semana O cenário externo - Argentina e Estados Unidos - e o desenrolar dos conflitos no campo político definirão a tendência para o mercado financeiro na próxima semana. Analistas consideram que fatos negativos novos, em qualquer um desses campos, podem deixar o mercado instável e impedirão uma recuperação dos negócios. Em relação à Argentina, os analistas estão muito pessimistas. O novo Ministro da economia, Ricardo López Murphy, deve divulgar na próxima semana um pacote com corte de gastos, impondo medidas mais recessivas ao país. Mesmo que o pacote traga também corte de impostos, a expectativa dos analistas é que as medidas não sejam bem recebidas. Para Luiz Rabi, economista-chefe do BicBanco, o fato é que a Argentina necessita de uma reestruturação de seu sistema cambial, ou seja, deixar a cotação da moeda do país flutuar de acordo com o mercado. Mas, nesse cenário, o risco é de uma quebra em massa da indústria e comércio, já que a maior parte da dívida desses segmentos é em moeda estrangeira. Mas, para Rabi, isso já está acontecendo aos poucos em um cenário de câmbio fixo. "As empresas estão aumentando suas dívidas, demitindo funcionários e logo estarão quebrando", explica. Segundo o economista, se a paridade acabasse agora, o resultado seria um aumento da inadimplência e os bancos do país arcariam com os prejuízos. "Para cobrir esse buraco, as matrizes desses bancos, que são em sua maioria estrangeiros, fariam um aporte da capital. A diferença é quebrar aos poucos ou de uma vez só", afirma. Na próxima semana, o governo argentino passa por seu primeiro teste após a entrada do novo ministro da argentina. Na terça-feira, o Tesouro fará uma emissão de papéis de seis meses e um ano. Estados Unidos Os últimos números da economia norte-americana ainda são divergentes. Em alguns casos, há uma sinalização de que a economia do país está, de fato, em processo de desaquecimento. Outros demonstram que ainda há riscos de inflação e de crescimento econômico forte. Diante desse cenário, alguns analistas acreditam que o banco central dos Estados Unidos (FED) vai reduzir os juros em 0,25 ponto porcentual na próxima reunião, em 20 de março. Mas esse patamar não é consenso. Para Rabi, só será possível ter uma definição mais clara no final da próxima semana. "A próxima semana está repleta de anúncios referentes à economia norte-americana. Os mais importantes serão divulgados na sexta-feira e terão forte influência na decisão do FED", avalia. Na sexta-feira, os números divulgados serão: obras de imóveis residenciais iniciadas em fevereiro; índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro; produção industrial e taxa de utilização da capacidade industrial em fevereiro. Também nesse dia o presidente do FED, Alan Greenspan, depõe sobre política fiscal, no Comitê de Finanças do Senado, em Washington. No cenário interno, analistas e investidores estarão atentos às notícias que as revistas semanais trarão nesse final de semana. A maior preocupação é que surjam novas denúncias que comprovem a ligação do governo federal com atos suspeitos e corruptos. "A expectativa já prejudicou o desempenho dos mercados hoje", avalia Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Expectativa para o mercado financeiro Diante das incertezas, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) pode continuar na mesma tendência de baixa verificada desde o início de março. Além do cenário macroeconômico externo, também a forte tendência de baixa da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - segura uma recuperação da Bolsa. As taxas de juros devem ficar estáveis e o dólar pode continuar subindo. Com essa expectativa, Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a taxa básica de juros - Selic - no patamar atual, de 15,25% ao ano. "Um dólar alto segura a queda de juros. Para a Bolsa, essa também é uma situação desfavorável, já que o investidor opta por deixar seus recursos em aplicações atreladas aos juros", explica. Ziegelmann também lembra que a alta do dólar, caso seja muito forte, pode dificultar o cumprimento da meta de inflação para este ano, de 4%. "Essa é uma realidade que será evitada a qualquer custo pelo governo", prevê o executivo. Ele destaca que a emissão de títulos cambiais é uma das formas para se aumentar a oferta por ativos atrelados ao dólar, aliviando a pressão de alta sobre a cotação da moeda norte-americana. Mas, de acordo com os cálculos do economista do BicBanco, o dólar teria de registrar uma alta acima de 10%, em relação ao patamar atual, para ultrapassar o intervalo permitido de dois pontos porcentuais acima da meta. "Isso significa que, se o dólar subir 10% agora e não apresentar nenhum recuo até o final do ano, o que é muito difícil, a meta ficaria prejudicada", avalia. Veja a tendência para os seus investimentos no link abaixo.