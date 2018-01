Mercados: perspectivas para a semana Os negócios no mercado financeiro na próxima semana serão guiados, principalmente, pela situação econômica e política na Argentina. Um pacote de ajustes fiscais foi divulgado pelo ministro da Economia, Ricardo López Murphy, e o mais importante, segundo os analistas, é saber se as medidas terão apoio político ou não. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, caso o pacote não conte com o apoio político, a expectativa é que o boato, que circulou nas mesas de câmbio durante a semana, torne-se realidade, ou seja, de que o ministro Murphy renunciará. "Nesse caso, as conseqüências nos mercados financeiros são imprevisíveis", afirma. Caso o pacote seja bem aceito nos meios políticos, o pessimismo que tomou conta do mercado financeiro nessa semana pode diminuir nos próximos dias. Porém, o problema argentino continua e, a qualquer momento, a instabilidade pode voltar. Para o ex-diretor do Banco Central (BC), José Júlio Sena, da MCM Consultores, a tensão também pode diminuir na próxima semana com o anúncio de um novo corte das taxas de juros norte-americanas. O banco central dos EUA (FED) reúne-se no dia 20 de março para avaliar a taxa que está em 5,5% ao ano. A expectativa de Sena é de uma redução entre 0,5 e 0,75 ponto porcentual. "Mas isso só deve provocar um efeito positivo se o pacote argentino tiver apoio político e for bem aceito pelos analistas e isso virá a público pela imprensa do final de semana", avalia. Sena também faz uma ressalva quanto ao corte de juros nos EUA: "Apesar de esperado, um corte de 0,5 ponto pode ser considerado pelos investidores menos agressivo do que, de fato, deveria ser". Outro foco de atenção, mas menos importante, é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que será divulgado na quarta-feira. Internamente, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se nos dias 20 e 21 para reavaliar a taxa básica de juros - Selic - que está em 15,25% ao ano. A maior parte dos analistas acredita que o Comitê deixará a taxa no patamar atual. "A alta do dólar provocada, principalmente pela instabilidade externa, aumenta a expectativa de pressão sobre os índices de inflação e reduz as chances de cortes de juros", explica Sena. Uma alta da taxa, na avaliação do ex-diretor do BC, é precipitada. Expectativa para o mercado financeiro Diante das profundas incertezas em relação ao apoio político que o pacote argentino pode ter e do impacto que deve causar nos mercados financeiros, os analistas não têm uma idéia exata de qual deve ser o comportamento do dólar na próxima semana. De acordo com a política de câmbio no Brasil, a moeda norte-americana pode oscilar para cima ou para baixo livremente, sem que haja limites para esse movimento. Segundo Ziegelmann, a tendência mais provável é que o dólar continue apresentando tendência de alta. Para Sena, a intervenção do Banco Central (BC) em situações de forte alta do dólar, como aconteceu nessa semana, é apenas uma sinalização de que a instituição não está "gostando" do desempenho dos negócios. "Isso não é ruim, mas não resolve a situação, já que os problemas continuam os mesmos", avalia. Já as taxas de juros devem continuar oscilando de acordo com o desempenho do dólar e podem apresentar alguma correção, em função da decisão do Copom. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a instabilidade deve continuar, segundo os analistas. Nesse mercado pesa o desempenho das bolsas de Nova York que devem ser influenciadas pelo resultado da reunião do FED. Cautela é a recomendação para quem vai investir A instabilidade no mercado financeiro reforça a recomendação de cautela para quem vai investir. O primeiro passo, na hora da escolha da aplicação, é avaliar durante quanto tempo o dinheiro poderá ficar aplicado. No curto prazo, o ideal é indexar os recursos às taxas de juros. Dessa forma, não há risco de perdas. A recomendação, nesse caso, portanto, é pelos fundos pós-fixados (DI). No caso das ações, só deve apostar nesse mercado quem pode ficar com o dinheiro aplicado por um período mais longo - de, pelo menos, um ano. O dólar e os fundos cambiais são recomendados apenas para quem tem dívidas em moeda norte-americana, já que os analistas ainda não conseguem definir qual a perspectiva mais provável para o ativo.