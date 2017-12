Mercados: perspectivas para a semana A situação argentina terá forte influência sobre os mercados na próxima semana. O país vizinho começa com um feriado na segunda-feira e, neste dia, o presidente Fernando de La Rúa estará reunido com os governadores, a fim de negociar corte de gastos. O conflito político entre o governo central e as províncias agrava-se diante da proximidade das eleições parlamentares marcadas para outubro. Quando o ministro da Economia, Domingo Cavallo, assumiu o seu cargo, havia forte coalizão dos políticos argentinos para dar sustentação às medidas econômicas. Com isso, Cavallo ganhou poderes especiais para conseguir aprovar suas decisões. De acordo com o economista para mercados emergentes do BNP Paribas, Ricardo Amorim, este cenário mudou muito e, agora, interessa mais aos políticos argentinos aprovar medidas de interesses próprios. "Com a queda da confiança do investidor e uma piora das condições econômicas, cai muito o apoio político ao governo. Neste caso, a situação argentina pode se complicar ainda mais", explica Amorim. Em relação ao país vizinho, os investidores estarão atentos ao leilão de títulos de curto prazo (Letes) na terça-feira. Analistas acreditam que, caso a taxa de risco do país continue em alta, a Argentina pode ter dificuldades na colocação dos papéis. Com isso, teria menos recursos para honrar dívidas no curto prazo. Para contornar estas dificuldades, a Argentina deverá mudar algumas condições destes papéis, como a redução dos prazos. Além disso, o governo de La Rúa pode tentar negociar com os bancos uma taxa de juros menos pressionada pela alta taxa de risco do país. A expectativa do diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, é de que esta possibilidade menos dramática se confirme. Crise pode estender-se para demais países emergentes Entre os países emergentes, o Brasil tem sido um dos mais afetados pela crise argentina, devido à proximidade geográfica e laços comerciais. Além disso, segundo Amorim, o problema de racionamento de energia e as incertezas em relação ao próximo governo brasileiro deixaram o Brasil ainda mais frágil. Para minimizar o efeito do problema argentino sobre o Brasil, uma prorrogação do acordo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou a ser cogitada entre os investidores durante o dia. Representantes do Fundo negaram que já tivessem sido procurados por membros da equipe econômica brasileira com este objetivo. Mas, segundo Ziegelmann, em uma situação de default - leia-se calote - no país vizinho, esta seria a única saída para o Brasil. Para Amorim, esta é a solução menos penosa para a economia brasileira. "Uma alta muito forte nas taxas de juros paralisa a economia. Outra conseqüência é que a dívida do País pode chegar a níveis muito elevados", avalia. O economista do BNP Paribas afirma que, caso a situação da Argentina piore ainda mais, o contágio da crise pode se estender também para outros países emergentes, como o México e a Polônia. "Os principais títulos da dívida mexicana, que vinham em um forte movimento de alta deste o início do ano, recuaram a partir do final de junho. Mas isso ainda não indica uma tendência", avalia. Estados Unidos: mercado de ações volta a preocupar Com o início do período de anúncio dos resultados financeiros das companhias norte-americanas, que trouxe números muito desfavoráveis para os investidores, as bolsas de Nova York iniciaram um movimento de baixa. Na próxima semana, de acordo com Ziegelmann, este quadro pode ficar ainda pior. A expectativa é de que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), já prejudicada pela alta do dólar e das taxas de juros, receba mais esta influência negativa na próxima semana. Apesar da disposição do Banco Central (BC) de atuar diariamente no mercado de câmbio, não há nenhuma certeza de que as cotações do dólar voltem a recuar para um patamar abaixo de R$ 2,40. Em relação às taxas de juros, Ziegelmann avalia que elas podem cair. "Mas isso só vai acontecer se as cotações do dólar recuarem por um movimento natural dos investidores, sem a intervenção do BC", analisa. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.