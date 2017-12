Mercados: perspectivas para a semana O desenrolar da crise argentina deve continuar sendo a principal preocupação dos mercados na semana que entra. O dólar deve continuar oscilando, com tendência de alta e pode haver uma alta nos juros brasileiros na quarta-feira, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para discutir a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. A Bolsa de Valores de São Paulo, ao menos, parece ter se descolado em parte do pessimismo com a Argentina. De qualquer modo, ainda se prevê muito nervosismo e fortes oscilações. A expectativa é que o governo em Buenos Aires não consiga implementar as medidas para zerar o déficit público a partir de agora. Essa é a estratégia para eliminar a necessidade de captação de recursos no mercado. Honrando os compromissos externos, a equipe econômica espera reconquistar a confiança dos mercados no curto prazo e conter a explosão dos juros. O problema é que o ambiente político é muito hostil às fortes medidas propostas, que incluem redução nos salários e pensões, abrangendo todas as esferas de governo. É possível que haja um movimento de união nacional entre os políticos, dada a gravidade da crise. Mas o país está na reta final das eleições parlamentares de 14 de outubro, o que acirra as disputas. Os próprios partidos da base de sustentação do governo falharam a expressar apoio total e incondicional ao pacote. O governo gostaria de poder captar recursos com governos estrangeiros e organismos internacionais para segurar os mercados até as eleições. O Fundo Monetário Internacional (FMI) já liderou um pacote de ajuda financeira de US$ 30 bilhões em dezembro passado e não parece haver muito entusiasmo com a idéia de liberar ainda mais recursos sem a contrapartida de profundas reformas econômicas. Crise é estrutural e solução do governo não convence O grande problema é que mesmo que o plano do governo tenha sucesso e o déficit seja zerado, no longo prazo, essas ações afundariam a economia ainda mais na recessão. E o câmbio sobrevalorizado continuaria emperrando a atividade econômica, dada a perda de competitividade dos produtos argentinos. Ou seja, ainda que tudo dê certo, as perspectivas são apenas razoáveis. Mas se der tudo errado, desvalorização e moratória em meio ao pânico dos mercados e cidadãos comuns, os efeitos serão devastadores. As dívidas do país estão denominadas em dólar. Como uma elevação da moeda norte-americana aumenta a dívida proporcionalmente, as contas públicas e os balanços das empresas seriam seriamente afetadas. Além disso, a paridade com o dólar é a âncora que tirou o país da hiperinflação e garantiu resultados econômicos favoráveis nos primeiros sete anos. Na Argentina, ela é um importante elemento de confiança, mas também o seu ponto mais fraco. Muitos analistas consideram a questão do câmbio insolúvel sem o choque de uma desvalorização. Analistas discutem as chances de colapso Os mercados vêm refletindo as preocupações com o risco de insolvência da Argentina. Segundo Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável do BankBoston Asset Management, o maior risco de colapso é uma crise de confiança do público que leve a saques dos bancos para compra de dólares. Somente hoje, esse movimento alcançou cerca de US$ 500 milhões num universo de cerca de US$ 81 bilhões em depósitos. Ainda é pouco, mas os valores são cada vez maiores. O economista para mercados emergentes do BNP Paribas, Ricardo Amorim, tem opinião contrária. "O impressionante nas várias crises em países emergentes nos últimos anos é que o cidadão argentino sempre acabou confiando na paridade do peso com o dólar e não correu aos bancos", afirma. Para ele, o governo não terá capacidade de administrar a situação por muito mais tempo e a crise política deve gerar algum fato pontual que, mesmo sem importância central, precipite a ruptura. O maior risco, segundo Amorim, é uma crise da dívida. As taxas do overnight chegaram a 350% ao ano na sexta-feira, de 16% uma semana antes, e o risco país da Argentina ultrapassou os 1600 pontos base. O sistema financeiro não agüentará os atuais níveis de juros por muito tempo. Ele prevê fortes oscilações na credibilidade argentina, refletida nas taxas de juros, mas avalia em 60% as chances de um colapso antes das eleições. De qualquer forma, a maioria dos analistas concorda que há pouquíssimas chances de que a ruptura não chegue antes da virada do ano. Amorim lembra que o governo ainda não precisará de novos recursos por um mês. Depois disso é que a situação começa a ficar ainda mais delicada. Brasil será menos afetado se ruptura não demorar No Brasil, a expectativa é que haja um reforço financeiro de governos estrangeiros e instituições internacionais reduza o impacto da crise. De qualquer forma, o País é o mais afetado pela crise argentina, dada a proximidade e a intensidade dos laços econômicos. A principal preocupação dos investidores é que a demora na solução da crise no país vizinho aumente o tamanho do choque e a insegurança dos mercados, reduzindo investimentos. Além disso, mesmo que a recuperação no Brasil seja rápida como o esperado, haverá um choque inicial. Se isso ocorrer já em 2002, a breve recessão pode ter um efeito grande nas eleições presidenciais. Como os mercados temem que a oposição reverta a política econômica do atual governo, quanto menores as chances de um candidato da continuidade, maior será o pessimismo dos investidores. Copom pode elevar Selic na quarta-feira Os analistas discordam sobre a decisão do Copom sobre a Selic na reunião mensal que se encerra na quarta-feira. As expectativas é que a taxa, atualmente em 18,25% ao ano. As taxas de mercado estão bastante mais altas que esse referencial, mas muitas instituições pronunciaram-se contra a elevação dos juros. Taxas mais altas atraem capitais externos de curto prazo para o país, reduzindo as cotações do dólar. Também encarecem o crédito, reduzindo a atividade econômica, e, portanto, a inflação, principal referência de política econômica do governo. A análise é que é menos grave descumprir a meta de inflação, dada a gravidade da situação, do que tentar controlar o dólar. As ações do governo brasileiro devem ser precisas e certeiras para evitar um contágio mais intenso da crise argentina. Gastar reservas cambiais desnecessariamente ou provocar uma recessão com elevação excessiva dos juros são medidas que podem custar caro mais tarde. Investimentos Para quem quer investir nesse momento de enormes incertezas, a dica é fugir de investimentos de risco. Os juros continuam subindo e, portanto, mesmo a remuneração de títulos públicos pós-fixados é atraente. Investir em ações só é recomendável quando não há previsão da necessidade de resgate. Segundo o Júlio Ziegelmann, o investidor deve avaliar qual o momento imediatamente anterior ao colapso argentino, se ele realmente vier a ocorrer, para comprar ações. Segundo ele, conforme o mercado perceber que a Argentina caminha para uma solução, a Bolsa deve começar a apresentar valorizações. 