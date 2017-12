Mercados: perspectivas para a semana A Argentina prosseguirá no centro das atenções dos investidores, e, não havendo acidentes de percurso, as cotações devem continuar em ligeira recuperação das cotações. Como define Fábio Akira, economista-sênior do BBV, a semana que entra será marcada "por mais do mesmo". As iniciativas do governo argentino afastam a possibilidade de colapso econômico no curto prazo, e a calma retorna. Os principais fatos esperados para a semana, ou mesmo para o final de semana, são a aprovação no Congresso do pacote de eliminação imediata do déficit fiscal pelo Congresso e o leilão de títulos da dívida interna de curto prazo por papéis com vencimento em 2002. Segundo Hugo Penteado, economista-chefe do ABN Amro Asset Management, as cotações ainda refletem as preocupações com a crise argentina. Assim, havendo uma recuperação da credibilidade do país, os mercados podem apresentar melhoras. A estratégia do governo argentino é tentar recobrar a confiança dos investidores para que as taxas de juros, atualmente em níveis insustentáveis, caiam. Assim, pretende eliminar o déficit fiscal para não ter de vender títulos novos no mercado. O leilão de papéis marcado para terça-feira foi cancelado, e o próprio secretário das Finanças, Daniel Marx, anunciou que está sendo estudado uma operação de troca de títulos da dívida interna em poder dos fundos de pensão no valor de US$ 2,3 bilhões e mais US$ 1 bilhão dos bancos. Ainda ficam faltando US$ 1,5 bilhão de papéis com vencimento em 2001. Eliminando a necessidade de crédito, o governo espera que os juros caiam. Segundo Penteado, é o que provavelmente ocorrerá. Ele espera que o risco país da Argentina, que atingiu 1650 pontos na semana passada e está em torno de 1450 pontos, caia para algo entre 1000 e 1100 pontos, um nível ainda muito elevado para os padrões históricos do país e que trará muitos embaraços para o crescimento da economia. Resultados fiscais argentinos no centro das atenções Ele destaca, porém, que o governo conseguiu que a atenção dos investidores se deslocasse dos indicadores econômicos para os números sobre as contas públicas. E, após o fechamento dos mercados, o governo divulgou os dados relativos ao mês de junho, dentro das metas acertadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas o pacote em discussão é bem mais ambicioso que o acordo com o FMI e o suspense fica postergado para a primeira semana de agosto, quando serão divulgados os resultados da arrecadação de julho. Mesmo esses dados são perigosos, segundo o economista do ABN Asset Management, pois como as taxas do overnight estão muito mais elevadas que a multa por atraso no pagamento de impostos, é possível que muitas empresas tenham preferido postergar suas obrigações tributárias para ganhar com a diferença. Pacote precisa ser implementado e mostrar resultados De qualquer forma, não basta aprovar o pacote e as medidas complementares desenhadas para que não seja mais necessário recorrer ao mercado. É preciso mostrar rapidamente resultados palpáveis. Enquanto isso não acontece, prevalecerá a tensão, abalada ocasionalmente por problemas pontuais. O sucesso da estratégia depende da união política e da calma da população. Duas coisas difíceis de exigir em meio à campanha para as eleições legislativas de 14 de outubro num país que entra no quarto ano de uma duríssima recessão. Mesmo porque ninguém aposta que as medidas serão suficientes para sustentar a economia no longo prazo. Conforme a recessão se prolonga, a dívida cresce e não se criam as condições para pagá-la, mesmo que os juros comecem a cair. E mantém-se o problema do peso sobrevalorizado, que compromete a competitividade dos produtos argentinos e, conseqüentemente, a retomada do crescimento econômico. A boa notícia foi o anúncio do presidente francês, Jaques Chirac, de que o G-7 (grupo dos sete países industrializados mais ricos do mundo) não abandonará a Argentina. É a primeira vez que um representante de um governo estrangeiro ou organismo internacional apóia a idéia de ajuda ao país desde que a crise se agudizou. Melhora do cenário pode levar dólar a R$ 2,40 Para o Brasil, há ainda outros sinais positivos. Na semana que entra, o governo pode anunciar um reforço fiscal preventivo para o caso de um colapso econômico argentino. Além disso, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, deve viajar a Washington para discutir a possibilidade de uma prorrogação do acordo com o FMI, que vence em novembro, para essa eventualidade. Com isso, o contágio do Brasil deve ser reduzido significativamente. Penteado avalia que, com a melhora do cenário externo e com essas garantias, o dólar pode voltar ao patamar de R$ 2,40.