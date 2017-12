Mercados: perspectivas para a semana Os mercados passarão o final de semana observando o noticiário político da Argentina. O presidente Fernando de la Rúa e sua equipe pressionam o Senado argentino para que seja aprovado o pacote de medidas de eliminação imediata do déficit público, já aprovado pelo Congresso no final de semana passado. O Senado está sob forte pressão popular para vetar o duríssimo pacote de cortes nos gastos três meses antes das eleições legislativas de 14 de outubro. Poucos apostam que o país encontrará uma saída para a gravíssima crise econômica sem uma ruptura traumática - entenda-se desvalorização e moratória. Mas o governo tenta suas últimas cartadas. Estima-se que, não havendo algum fato externo e se tudo correr conforme o planejado, as contas desse ano estão cobertas. Os problemas ocorrerão a partir de 2002 se a credibilidade do país junto aos investidores não for reconquistada. E não será uma tarefa simples. Ainda assim, as conquistas do governo na aprovação dos seus planos acalmam os mercados, mesmo que o nível de tensão continue elevado. É que ainda é grande o risco de que algo saia errado. A população está cansada e protesta contra as medidas. Se houver uma onda de protestos ou corrida aos bancos para saques, o sistema pode desmoronar. E, além disso, muitos analistas já avaliam que mesmo o pacote radical de corte de gastos pode não zerar o déficit público. A tentativa do governo é de eliminar a necessidade de financiamento do rombo nas contas públicas, meta muito mais ambiciosa do que as acertadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no final do ano passado. Com isso, cresceria a confiança dos investidores, cairiam as taxas de juros e o crescimento econômico interromperia a recessão mais longa da história argentina, que já entra no seu quarto ano. Brasil demorou, mas agora reage A boa notícia para os mercados é que o governo brasileiro tem um plano para reduzir o contágio da crise do país vizinho. Estuda-se um corte de gastos para cobrir os gastos com a dívida dados os juros mais elevados. Além disso, representantes nacionais, do Tesouro norte-americano e de instituições internacionais como o FMI declararam que o Brasil receberá um pacote de recursos adicionais assim que fizer o pedido. Fala-se em até US$ 20 bilhões. O atual acordo com o Fundo vence em dezembro, e espera-se que a partir de então o governo possa fazer a solicitação. Os recursos adicionais, embora cubram as necessidades de dólares do País, não serão capazes de isolar o Brasil de uma ruptura argentina. Daí a importância central que os investidores ainda atribuem à Argentina. Mas o governo será premiado pela boa administração dos recursos concedidos em 1999 e para funcionar como escudo, evitando que a crise se alastre pelo mundo.