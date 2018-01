Mercados: perspectivas para a semana No início da noite, em comunicados simultâneos, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Ministério da Fazenda confirmaram o fechamento de novo acordo entre o Brasil e o Fundo. O pacote se estenderá de setembro até dezembro de 2002 e garantirá US$ 15 bilhões em novos recursos. Já em setembro, estarão disponíveis US 4,6 bilhões. Na segunda-feira, os mercados reagirão à notícia. Por um lado, o pacote é inegavelmente positivo para o Brasil. Tendo cumprido todas as metas pela primeira vez na sua longa história de corridas ao FMI em momentos de crise, a receptividade externa ao País foi grande. Essa é uma medida da credibilidade do governo e uma segurança de que, havendo um desfecho drástico da crise argentina, o contágio será limitado. Outra vantagem é que o pacote termina junto com o mandato do atual presidente, não comprometendo a política econômica de seu sucessor e sem o risco de calote pelo próximo ocupante do Palácio do Planalto. Mas, deflagrada a crise, ao menos um impacto inicial será sentido. Espera-se que a recuperação a seguir seja rápida. Mesmo os US$ 15 bilhões não evitarão as turbulências nas primeiras semanas, talvez meses. E o principal problema é que o pacote demonstra a clara possibilidade de ruptura argentina no curto prazo, dada a liberação de US$ 4,6 bilhões já em setembro. Colapso argentino pode estar próximo E para a Argentina, quase nada. Apesar de todos os apelos do governo argentino, que se vê com poucas condições para solucionar a atual crise, o FMI apenas aprovou a liberação de US$ 1,2 bilhão previstos para serem sacados em setembro. Ou seja, afora palavras de apoio, governos estrangeiros e organismos internacionais parecem preferir a moratória e a desvalorização a ajudar o país ativamente. Não se pode recriminá-los, já que foi aprovado um pacote de ajuda financeira de US$ 40 bilhões em dezembro de 2000 e não parece haver muita chance de recuperação. A reação do mercado na segunda-feira é uma incógnita. Provavelmente predominará o otimismo com o pacote brasileiro, mas a crise argentina deve conter os humores. Além das atitudes desesperadas do governo das últimas semanas, cujos resultados ainda devem demorar, continua o movimento consistente de saques bancários e compra de dólares. O último dado disponível é que as reservas internacionais do país seguem em queda, chegando a US$ 18,09 bilhões. Segundo analistas, o limite do sistema financeiro é de US$ 15 bilhões. Se essa fronteira for atingida, o país quebrou. Há um mês, as reservas somavam US$ 22,67 bilhões, caindo para US$ 21 bilhões no dia 16 e chegaram a US$ 19,75 bilhões no dia 23 de julho. Se o atual ritmo de operações de câmbio for mantido, o que depende exclusivamente da percepção de risco da população, bastam algumas semanas. Se houver uma corrida aos bancos, dias. Brasil tem sérios problemas estruturais Vale lembrar que o Brasil tem problema de vulnerabilidade das contas externas semelhante ao do seu vizinho. O déficit em transações correntes é de cerca de US$ 27 bilhões nesse ano, financiado com investimentos estrangeiros - em queda pronunciada - e empréstimos. E mesmo com a forte alta do dólar no ano, as exportações crescem lentamente. Nos próximos anos, essa situação precisa ser revertida, uma tarefa bastante complexa. Assim, o dinheiro do FMI garante a estabilidade no curto prazo, mas se não quiser enfrentar crise semelhante à Argentina mais à frente, o Brasil terá de tomar medidas urgentes.