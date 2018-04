Mercados: perspectivas para a semana Os mercados financeiros fecham a semana finalmente mais otimistas. Não pelo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que deixou US$ 30 bilhões à disposição do governo até o final de 2003, nem pelas medidas de complementação do financiamento às exportações ou de revisão das regras de fundos de investimentos em renda fixa. Os mercados só têm olhos para o quadro político, e rumores de melhora de José Serra (PSDB/PMDB) nas pesquisas de intenção de votos foram suficientes para aliviar um pouco a tensão, ainda que persista o pessimismo. Neste final de semana, tanto Datafolha como Vox Populi divulgarão pesquisas eleitorais, assim como o Ibope no início da semana. A expectativa é que Serra, o favorito dos mercados, avance alguns pontos porcentuais, depois de semanas em queda. Por outro lado, seu adversário mais direto, Ciro Gomes (Frente Trabalhista), teria caído. O efeito nas cotações hoje foi direto. Não é para menos, enquanto Serra arrancou aplausos eufóricos em sua visita à Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F) essa semana, Ciro declarou em jantar a grandes empresários que "o mercado que se lixe" e Anthony Garotinho (PSB) disse que em seu governo os maiores perdedores serão os bancos. Luiz Inácio Lula da Silva tem assumido uma postura moderada, e se coloca como o candidato da produção e do emprego, prometendo manter a responsabilidade na gestão das contas públicas e a manutenção dos contratos. Mas o seu passado ainda gera desconfianças. De qualquer modo, depois de quase desistir da candidatura Serra e flertar com Lula como possibilidade alternativa, os investidores voltam a ter esperanças de que um governo mais afinado com o mercado se estabeleça no ano que vem. A seis semanas das eleições, Serra ainda tem que avançar muito para alcançar seus adversários, o que explica o nível ainda muito alto das cotações, mas a melhora ainda antes do horário eleitoral gratuito agradou. Ele tem mais do que o dobro do tempo de seus adversários e os investidores esperam que isso se traduza em avanços nas pesquisas. Apesar do papel central que a política exercerá nas próximas semanas, as medidas do governo para estimular as exportações devem começar a ter efeito a partir de segunda-feira. Foi definido que além dos US$ 2 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também serão empregados R$ 2 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para complementar as linhas de crédito à exportação. Há semanas, os bancos internacionais e investidores estrangeiros estão cortando empréstimos e investimentos no Brasil. As medidas do governo devem conter um fator de pressão no mercado de câmbio, permitindo a queda das cotações. Na quarta-feira ocorrerá a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) para discutir a Selic, taxa básica referencial de juros da economia. A taxa está atualmente em 18% ao ano, depois de ter sido reduzida meio ponto porcentual na reunião do mês passado. O resultado da última redução, embora tenha agradado, já foi controvertido, dada a alta do dólar e a instabilidade do mercado. Agora, com a moeda norte-americana acima de R$ 3, o consenso dos analistas é que a Selic não sofra alteração. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.