Mercados: pesquisa interrompe otimismo A pesquisa Ibope divulgada ontem à noite encurtou o entusiasmo dos investidores com o acordo fechado entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O crescimento contínuo do candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes; a queda do candidato do PSDB, José Serra; e os sinais cada vez maiores de que há possibilidades de que Ciro Gomes derrote o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, no segundo turno não agradam os mercados. No mercado cambial, durante a manhã, o dólar chegou à máxima de R$ 3,0200. O patamar mínimo do dia, até agora, foi de R$ 2,9700. Às 14h45, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0100, em alta de 3,44% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 2,08%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 22,750% ao ano, frente a 21,900% ao ano ontem. Durante a manhã, algumas informações positivas poderiam ter melhorado o humor dos investidores, mas isso não aconteceu e o clima ainda é de muita cautela. Umas das notícias foi o anúncio de que o Brasil receberá mais US$ 7 bilhões (US$ 3 bilhões novos e US$ 4 bilhões anteriormente previstos) do BID e do Bird. Também é positiva a notícia de uma receita mensal recorde em julho. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 0,07%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - cai 0,32%. O euro opera em alta de 0,23%; sendo negociado a US$ 0,9694. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 0,85%.