Mercados pessimistas com a Argentina Os negócios hoje, conforme previsto, refletem as opiniões sobre o pacote argentino anunciado na noite de ontem. A avaliação é de que o dólar continuará com tendência de alta hoje, mas não nos níveis da abertura, quando chegou a R$ 2,5750, com alta de quase 3% em relação a ontem. Logo mais, será realizado um leilão de rolagem de títulos cambiais com vencimento encurtado para 2002, o que pode ser um elemento de tranqüilidade no mercado. Para os analistas, as medidas argentinas são duras demais e não serão implementadas. "Exigem um patriotismo desmedido, causam grande mal-estar à população e por isso não são viáveis. É o último suspiro da Argentina, em seguida é o default", resume um especialista. Outro lembra que foi devido a um pacote semelhante, mas ainda menos rígido, que Ricardo Lopes Murphy teve que abandonar o governo argentino dando lugar a Domingo Cavallo no Ministério da Economia. Essa percepção é refletida nos negócios que estão sendo feitos com os títulos da dívida externa argentina, neste início de manhã. Pelo menos, não há pânico, corrida aos bancos e casas de câmbio ou reações radicais pelo público. De qualquer forma, sente-se a gravidade da situação. A Bolsa de Buenos Aires opera em queda de mais de 12%. Para o mercado, é certo que a moratória e a desvalorização - alternativas negadas novamente ontem à noite por Domingo Cavallo - estão às portas. No Brasil, o mercado está se antecipando a esse fato e os juros também subiram, embora sem a força observada ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo acompanha o pessimismo e opera em queda. Veja os números abaixo. Abertura dos mercados Às 11h40, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5430, com alta de 1,72%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 26,950% ao ano, frente a 26,650% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 1,01%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava em queda de 12,50%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em bqueda de 1,62%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 3,92%.