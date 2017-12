Mercados: Petrobrás salva o dia Nem Argentina nem Copom, os mercados hoje sofreram a influência predominante da Petrobrás, que controla a forte tendência alta do dólar e dos juros e estimula a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A oferta pública de ações atraiu grande interesse e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES) já anunciou uma ampliação do lote oferecido. A compra por empresas estrangeiras chegou a 77,76% do total, alcançando cerca de US$ 550 milhões. Além disso, entram no mercado os cerca de US$ 500 milhões referentes ao seguro pelo afundamento da plataforma de petróleo P-36, ocorrido em 20 de março. As duas operações têm um impacto relevante nas cotações do dólar, que se estende aos demais mercados. Mesmo assim, registra-se pequena tendência de queda nos juros em função da alta da Selic - a taxa básica referencial da economia -, que passou de 18,25% para 19% ao ano ontem, decidida na reunião mensal de julho do Comitê de Política Monetária (Copom). É que apesar de ter ficado dentro das expectativas do mercado, muitos apostaram em uma alta ainda maior, de até 1,5 ponto porcentual. Hoje, portanto, ocorreram alguns ajustes para baixo. Além disso, a Argentina continua no centro das atenções. A greve geral está tendo amplo sucesso, traduzindo a resistência popular ao pacote de eliminação imediata do déficit público proposto pelo governo. Os próprios congressistas da base do governo procuram soluções para atenuar as conseqüências das medidas. As eleições legislativas de 14 de outubro aumentam os conflitos políticos e dificultam a implementação do pacote. Pairam, todavia, muitas dúvidas no ar, mesmo porque, se todas as demais ações do governo para tentar estabilizar a economia tiverem êxito, ainda assim há dúvidas de que elas surtam o efeito desejado: recuperar a credibilidade no mercado e promover o crescimento econômico. As apostas do mercado continuam sendo moratória e desvalorização. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5120, com alta de 0,48%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,550% ao ano, frente a 25,730% ao ano ontem. A Bovespa operava em queda de 0,30%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 1,51%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,30%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 1,36%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.