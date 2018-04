Mercados: política e SPB são os destaques do dia A decisão do Supremo tribunal Federal (STF) de manter a verticalização das coligações partidárias é o principal assunto do dia. O mercado financeiro deve receber bem a notícia já que a interpretação geral é de que o maior beneficiado com a medida é o candidato do governo, José Serra. Afinal, a verticalização inibe um possível apoio do PFL a qualquer candidato à presidência. O PT está desistindo da coligação com o PL. Esse novo dado no jogo da sucessão presidencial poderia contribuir para uma menor pressão sobre as cotações. No entanto, o mercado financeiro deve operar com pouca liquidez em função da expectativa de estréia do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que começa a funcionar na segunda-feira. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o SPB já está valendo desde quarta-feira mas assim mesmo a percepção é de que muitas instituições financeiras e investidores devem se manter fora do mercado ou operar com volumes menores para evitar possíveis problemas na semana que vem. A expectativa com a divulgação de novas pesquisas eleitorais na próxima semana contribui para deixar os investidores mais cautelosos nesta sexta-feira. O preço do petróelo, que vinha subindo devagar nos últimos dias, voltou a recuar esta manhã, cotado a US$ 25,00 o barril nos mercados futuros internacionais. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3220 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,500% ao ano, frente aos mesmos 18,560% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,05%.