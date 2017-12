Mercados: poucos negócios com feriado em SP Sem negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), devido ao feriado no Estado de São Paulo, as operações devem ter volume muito baixo e sem a participação dos bancos, o que tira praticamente toda a liquidez dos negócios. O dólar comercial é vendido a R$ 2,4700, com alta de 1,44% em relação aos poucos negócios de sexta-feira. Amanhã, quando os mercados voltarem ao normal, os investidores estarão atentos ao leilão de títulos argentinos de curto prazo (Letes). No final da semana passada, a expectativa era de que os papéis teriam pouca aceitação, devido ao aumento da taxa de risco do país vizinho (veja mais informações no link abaixo). Para evitar esta possibilidade, hoje o ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, reúne-se com representantes de bancos com o objetivo de explicar suas medidas de corte de gastos públicos - decididas ontem em reunião com o presidente Fernando de La Rúa -, além de definir a quantidade, o prazo e as condições do leilão de Letes. Hoje também é feriado na Argentina. Bolsas em Nova York As bolsas norte-americanas operam com ligeira alta. O Dow Jones - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,25%. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - opera com alta de 0,64%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.