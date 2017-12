Mercados: poucos negócios, mas otimismo Os negócios nos mercados têm confirmado a previsão de que a última semana do ano seria mais fraca que o normal. Vale lembrar que na sexta-feira os bancos estarão fechados para balanço e os mercados também não funcionarão. Como segunda-feira também é feriado, a retomada será apenas na terça-feira, dia 3 de janeiro. Mesmo com as interrupções devido aos vários feriados de fim de ano, sem muitas novidades que motivem os investidores a alterar suas posições, observa-se um certo otimismo ao longo dos últimos dias. As cotações dos papéis têm refletido uma expectativa de queda ainda maior nos juros e a expectativa de melhora do cenário econômico, que já apresenta boas condições. Hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,65%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,760% ao ano, frente a 16,900% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,9600, com queda de 0,15%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,04%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -, em alta de 1,84%.