Mercados praticamente não funcionaram Os mercados estiveram em clima de feriado hoje, em função das comemorações da fundação da cidade de São Paulo. Como a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F) e as principais tesourarias dos bancos têm sede na Capital paulista, o volume de negócios no mercado financeiro foi irrisório, restringindo-se a algumas poucas operações de contratos de juros e câmbio. Sem notícias marcantes, também não houve espaço para muitas oscilações. Hoje foi o quinto dia consecutivo de pequenas elevações do dólar. O comercial para venda fechou em R$ 2,4130, com alta de 0,63%. A alta acumulada desde o dia 19, quando estava cotado em R$ 2,3660, chega a quase 2%. Às 17h, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires operava em queda de 1,79%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresentava alta de 0,73%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - estava em alta de 0,23%.